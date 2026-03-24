Главное за вторник: скачок инфляции, война укрепляет доллар, дефицита дизельного топлива не будет

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: скачок инфляции, война укрепляет доллар, дефицита дизельного топлива не будет

Главные финансовые новости за вторник, 24 марта.

Главные финансовые новости за вторник, 24 марта.

Самый сильный ценовой шок с 1995 года: тарифы НКРЭКП привели к неизбежному подорожанию товаров на прилавках

Реальный сектор экономики Украины подвергся беспрецедентному ценовому удару. Из-за радикального повышения стоимости энергоресурсов индекс цен производителей продемонстрировал самый высокий месячный скачок с середины девяностых годов. Хотя официальная статистика пытается успокоить рынок, называя это временным «регуляторным» явлением, масштабные последствия для себестоимости товаров неизбежны.

Доллар и евро резко подешевели на межбанковском рынке

К закрытию межбанковского рынка во вторник, 24 марта, курс доллара снизился на 28 копеек при покупке и на 26 копеек при продаже, евро подешевело на 39 копеек при покупке и на 36 копеек при продаже.

Инвесторы массово переходят на наличные: как война в Иране укрепляет доллар

Эскалация вооружённого конфликта между США и Ираном вызвала панику на мировых биржах. На фоне блокирования нефтяных маршрутов инвесторы массово избавляются от акций, государственных облигаций и драгоценных металлов, переходя в наличные, что создаёт идеальные условия для укрепления американского доллара.

Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится

Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится. В течение марта объемы поставок остаются на уровне 2025 года. Об этом заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Доля доллара США в мировых платежах снизилась, а евро — выросла

Доля доллара США в мировых платежах в феврале 2026 года снизилась до 49,25% (с 49,68% месяцем ранее), тогда как доля евро выросла до 22,82% (с 22,36%), свидетельствуют данные SWIFT. Доля британского фунта снизилась до 7,16% (с 6,91%). Японская иена практически не изменилась (3,46% против 3,44%), а канадский доллар немного снизился — до 2,94% (с 2,97%).

Комментарии - 1

Spets
Spets
24 марта 2026, 20:24
«Частка британського фунта знизилася до 7,16% (з 6,91%)»
