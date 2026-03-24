Главное за вторник: скачок инфляции, война укрепляет доллар, дефицита дизельного топлива не будет
Самый сильный ценовой шок с 1995 года: тарифы НКРЭКП привели к неизбежному подорожанию товаров на прилавках
Реальный сектор экономики Украины подвергся беспрецедентному ценовому удару. Из-за радикального повышения стоимости энергоресурсов индекс цен производителей продемонстрировал самый высокий месячный скачок с середины девяностых годов. Хотя официальная статистика пытается успокоить рынок, называя это временным «регуляторным» явлением, масштабные последствия для себестоимости товаров неизбежны.
Доллар и евро резко подешевели на межбанковском рынке
К закрытию межбанковского рынка во вторник, 24 марта, курс доллара снизился на 28 копеек при покупке и на 26 копеек при продаже, евро подешевело на 39 копеек при покупке и на 36 копеек при продаже.
Инвесторы массово переходят на наличные: как война в Иране укрепляет доллар
Эскалация вооружённого конфликта между США и Ираном вызвала панику на мировых биржах. На фоне блокирования нефтяных маршрутов инвесторы массово избавляются от акций, государственных облигаций и драгоценных металлов, переходя в наличные, что создаёт идеальные условия для укрепления американского доллара.
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится. В течение марта объемы поставок остаются на уровне 2025 года. Об этом заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
Доля доллара США в мировых платежах снизилась, а евро — выросла
Доля доллара США в мировых платежах в феврале 2026 года снизилась до 49,25% (с 49,68% месяцем ранее), тогда как доля евро выросла до 22,82% (с 22,36%), свидетельствуют данные SWIFT. Доля британского фунта снизилась до 7,16% (с 6,91%). Японская иена практически не изменилась (3,46% против 3,44%), а канадский доллар немного снизился — до 2,94% (с 2,97%).
Комментарии - 1