Украинцев успокоили: никакого дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится

Никакого дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится. В течение марта объемы поставок остаются на уровне 2025 года. Об этом заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Откуда появилась информация о дефиците

23 марта агентство Reutres со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании Enkorr сообщило, что у украинских трейдеров нет никакой ясности относительно ситуации с дизельным топливом в апреле. Поставщики откладывают принятие решений до последнего момента из-за высоких цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке.

«Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий или, тем более, премий», — сказал один из трейдеров.

Опровержение информации

«Заявляю: эти публикации являются результатом неправильного понимания содержания профессиональных обзоров ситуации на рынке.

В течение марта объемы поставок происходят на уровне 2025 года, даже есть ожидания формирования определенного запаса на апрель", — заявил эксперт.

Он пояснил, что заключение контрактов на дизельное топливо на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано. А неправильная трактовка материала, который стал источником информации якобы о дефиците, связана с тем, что остальные объемы поставщики подтверждают, но остается вопрос цены. То есть это топливо будет приобретено, но цена еще не известна.

«Еще раз. Никакого дефицита нет и не предвидится. Тем более, очередей за дизелем по 85 грн почему-то нет», — подчеркнул Куюн.