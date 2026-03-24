Инвесторы массово бегут в кэш: как война в Иране укрепляет доллар

Эскалация вооруженного конфликта между США и Ираном вызвала панику на мировых биржах. На фоне блокирования нефтяных путей инвесторы массово избавляются от акций, государственных облигаций и драгоценных металлов, переходя в наличные, что создает идеальную среду для укрепления американского доллара. Об этом сообщает аналитическое подразделение финансовой группы ING.

Нефтяной шантаж и уход от рисков

Перспективы дипломатического урегулирования остаются призрачными. Ультиматум президента США Дональда Трампа о разблокировании Ормузского пролива в течение 48 часов под угрозой уничтожения иранской энергетической инфраструктуры лишь усилил напряженность. Тегеран в ответ подтвердил намерение продолжать блокаду водного пути.

В результате цены на нефть марки Brent уверенно держатся выше 100 долларов за баррель. Такая геополитическая тупиковая ситуация вызвала на рынках режим «распродажи всего»: капитал стремительно уходит из фондовых индексов, долговых бумаг и металлов. В этой ситуации доллар США выступает главным и едва ли не единственным бенефициаром, особенно в парах с валютами, чувствительными к экономическим циклам.

Иллюзии рынка относительно политики ФРС

Дальнейшая динамика курса доллара во многом будет зависеть от риторики представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. В настоящее время рыночные ожидания существенно расходятся с официальными прогнозами регулятора. Участники рынка оценивают вероятность повышения ставки до конца года менее чем в 30%, тогда как точечный график прогнозов ФРС четко указывает на ее снижение в 2026 году.

Аналитики ожидают, что публичные выступления чиновников ФРС могут оказаться более «голубиными» (мягкими), чем ожидает рынок. Регулятор имеет двойной мандат, и война может нанести хрупкому рынку труда США более длительный и глубокий ущерб, чем временный всплеск инфляции. Впрочем, главным драйвером для доллара останется нефть: падение индекса DXY ниже отметки 99,0 станет возможным только при условии появления реальных оптимистичных соглашений о завершении войны.