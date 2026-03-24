Самый сильный ценовой шок с 1995 года: тарифы НКРЭКП приведут к неизбежному подорожанию товаров на прилавках

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Самый значительный скачок цен с 1995 года

В начале 2026 года отмечается историческая аномалия в промышленном секторе. По официальным данным Государственной службы статистики, индекс цен производителей (макроэкономический показатель, отражающий изменение стоимости товаров на этапе их отгрузки с заводов, еще до попадания в розничную сеть) в феврале взлетел на 22,3% по сравнению с январем. В годовом исчислении (к февралю 2025 года) промышленная инфляция достигла 34,5%. Такого стремительного месячного подорожания украинская промышленность не видела более трех десятилетий — с января 1995 года.

Тарифный удар со стороны регулятора

Абсолютным и безальтернативным фактором, повлиявшим на этот рекорд, стала энергетика. Стоимость поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха для промышленных потребителей всего за один месяц подскочила на 53,1%.

Катализатором стало административное решение Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Речь идет о постановлении № 70 от 16 января 2026 года, которое радикально изменило правила ценообразования на энергорынке. Со своей стороны, Госстат пытается сгладить информационный эффект: в ведомстве убеждают, что этот всплеск носит исключительно регуляторный характер, не свидетельствует о формировании устойчивой инфляционной тенденции и не является основанием для чрезмерно пессимистичных прогнозов относительно будущей динамики.

Кто ещё в лидерах по росту цен

Хотя энергетический сектор полностью исказил общую статистику, заметный рост отпускных цен зафиксирован и в других сегментах. В тройку лидеров по темпам подорожания в феврале также вошли:

Производство компьютеров и электроники: цены выросли на 9,1%.

Производство кокса (основного топлива для металлургии): рост составил 7,8%.

Почему это важно

Бизнес объективно не в состоянии самостоятельно компенсировать рост тарифов более чем на 50% без потери рентабельности. Хотя промышленная инфляция действительно вызвана разовым административным решением, а не рыночным спросом, она неизбежно превращается в потребительскую инфляцию. Предприятия, начиная от хлебозаводов и заканчивая ритейлом, просто заложат новые счета за свет в стоимость своей конечной продукции. Для рядовых украинцев это означает, что платой за более стабильную энергосистему станет ощутимое подорожание большинства товаров на полках магазинов уже в ближайшие месяцы. Это классический шок предложения, и бюрократическое объяснение его природы никоим образом не облегчит финансовое давление на кошельки конечных потребителей.