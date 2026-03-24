К закрытию межбанка во вторник, 24 марта, курс доллара снизился на 28 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже, евро подешевел на 39 копеек в покупке и на 36 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
Открытие 24 марта
Закрытие 24 марта
Изменения
44,02/44,05
43,74/43,79
28/26
51,11/51,12
50,72/50,76
39/36
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,75−44,24 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,37 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,08−44,15, евро — 51,05−51,25 грн.
Источник: Минфин
