Доля доллара США в глобальных платежах снизилась, а евро — выросла

Доля доллара США в глобальных платежах в феврале 2026 года снизилась до 49,25% (с 49,68% месяцем ранее), тогда как евро вырос до 22,82% (с 22,36%), свидетельствуют данные SWIFT.

Доля британского фунта снизилась до 7,16% (с 6,91%). Японская иена практически не изменилась (3,46% против 3,44%), а канадский доллар немного снизился — до 2,94% (с 2,97%).

Юань теряет позиции

Доля китайской валюты в глобальных платежах в феврале 2026 года снизилась на 0,39 п.п. по сравнению с январем — с 3,13% до 2,74%,

Это один из минимальных уровней за последний год: в 2025 году юань опускался ниже текущей отметки как минимум дважды — до 2,47% в октябре и 2,73% в декабре.

В целом в течение года его доля колебалась в диапазоне от 2,47% до 4,33%, постепенно снижаясь от весенних максимумов к концу года.