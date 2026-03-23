Главное за понедельник: гривна резко падает, цены на топливо растут, «Новая почта» покупает банк
Курс валют: гривна резко обвалилась на межбанковском рынке
Курс гривны резко пошел вниз в понедельник, 23 марта. В паре с евро украинская валюта подешевела на 90 копеек. Средний курс в банках: 43,60−44,12 грн/доллар, 50,30−51,10 грн за евро. Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 44,00−44,15, евро — 51,05−51,35 грн.
Цены на АЗС снова выросли: дизельное топливо подорожало почти на 3 грн
В понедельник, 23 марта, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 39 коп. до 71,85 грн/л, на дизельное топливо — на 2,97 грн до 84,22 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
«Новая почта» ищет банк для покупки на фоне падения прибыли NovaPay
Почтово-логистическая группа Nova («Новая почта») готовится к поглощению одного из действующих украинских банков с целью расширения своей финансовой дочерней компании NovaPay. Экспансия в банковский сектор происходит на фоне заметного снижения чистой прибыли финансовой компании и внезапного увольнения её генерального директора.
Нефть будет дорожать: Goldman Sachs пересмотрел прогноз на 2026 год
Goldman Sachs повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2026 год с 77 до 85 долларов за баррель, а для сорта WTI — с 72 до 79 долларов.
Более 2,5 трлн долларов: эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к падению капитализации облигаций на 3,1%
Эскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и вызванный ею нефтяной шок спровоцировали исторический обвал мирового долгового рынка. Из-за угрозы стагфляции инвесторы массово распродают государственные и корпоративные ценные бумаги, осознавая, что инфляция неизбежно обесценит их фиксированные доходы.
