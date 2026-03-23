Главное за понедельник: гривна резко падает, цены на топливо растут, «Новая почта» покупает банк

Курс гривны резко пошел вниз в понедельник, 23 марта. В паре с евро украинская валюта подешевела на 90 копеек. Средний курс в банках: 43,60−44,12 грн/доллар, 50,30−51,10 грн за евро. Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 44,00−44,15, евро — 51,05−51,35 грн.

Цены на АЗС снова выросли: дизельное топливо подорожало почти на 3 грн

В понедельник, 23 марта, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 39 коп. до 71,85 грн/л, на дизельное топливо — на 2,97 грн до 84,22 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

