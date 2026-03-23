Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
23 марта 2026, 16:38 Читати українською

«Новая почта» ищет банк для покупки на фоне падения прибыли NovaPay

Почтово-логистическая группа Nova («Новая почта») готовится к поглощению одного из действующих украинских банков с целью расширения своей финансовой дочерней компании NovaPay. Экспансия в банковский сектор происходит на фоне ощутимого снижения чистой прибыли финкомпании и внезапного увольнения ее генерального директора. Об этом сообщает Forbes Ukraine 23 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Экспансия за счет поглощений

Руководство логистического оператора открыто заявляет о намерении выйти за рамки классического небанковского финтеха. Во время мероприятия Nova Summit 19 марта совладелец группы Вячеслав Климов объявил со сцены, что в ближайшее время NovaPay может стать чем-то большим, чем просто финансовая компания.

«Рассматриваем несколько банков, выставленных на продажу», — подтвердил Климов в комментарии 23 марта, отметив, что главная цель такой сделки заключается в расширении продуктовой линейки для клиентов группы Nova.

Рост активов, но падение прибыли

Компания NovaPay, основанная в 2013 году как внутренний сервис для обслуживания клиентов «Новой почты», сегодня превратилась в самостоятельного игрока. Ее приложением пользуются более 800 000 клиентов, на обслуживании находится 70 000 предпринимателей, а к зарплатному проекту подключено более 310 внешних компаний. В сентябре компания также вышла на европейский рынок, запустив приложение NovaPay EU в Литве. Кроме того, NovaPay стала первой в Украине небанковской финансовой организацией, получившей расширенную лицензию от НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать собственные платежные карты.

Однако финансовые результаты за прошлый год демонстрируют негативную тенденцию в отношении рентабельности. Хотя выручка компании выросла с 9,1 млрд грн в 2024 году до более 10 млрд грн, а чистые активы увеличились на 26% (с 6,2 млрд до 7,3 млрд грн), чистая прибыль NovaPay обвалилась на 21,2% — с 3,3 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Этот финансовый спад сопровождается внезапными кадровыми перестановками. 23 марта стало известно, что генеральный директор NovaPay Игорь Сироватко, занявший эту должность в декабре 2025 года, покинет компанию до конца марта. Топ-менеджер продержался на посту генерального директора всего полгода.

Что сейчас продается на банковском рынке Украины

В настоящее время украинский банковский рынок переживает период радикальной трансформации, и предложение активов для поглощения носит довольно специфический характер. С одной стороны, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и государство периодически ищут инвесторов для национализированных небольших банков, владельцами которых ранее были лица, подпадающие под санкции (в частности, речь идет об учреждениях типа PINbank или «Мотор-банк»). В то же время государство готовится к масштабной приватизации системных учреждений («Сенс Банк» и «Укргазбанк»).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
torn
torn
23 марта 2026, 17:52
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
+
0
torn
torn
23 марта 2026, 17:59
#
Сумарна комісія Новапей за переказ безготівкової оплати в 500 грн складає 7,7%, 5,6% за 1000 грн, 4,7% за 2000 грн. Тобто, якщо інтернет-магазин торгує товарами цінового діапазону 500−1000 грн післяплатою, то Нова пошта отримує з ОБОРОТУ цього магазину близько 6,7% комісій тільки за безготівковий переказ коштів. Ще ж звісно оплачуються послуги доставки. Для прикладу банки в Україні беруть за подібні перекази комісію 1,3%. Китайський підприємець за допомогою своєї держави може відправити безкоштовно товар на інший кінець світу, а у нас держава навіть не хоче обмежити надмірний апетит приватної поштової компанії, яка своїх клієнтів обклала подібними комісіями користуючись монопольним становищем.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kvitka7 и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами