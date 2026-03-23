«Новая почта» ищет банк для покупки на фоне падения прибыли NovaPay

Почтово-логистическая группа Nova («Новая почта») готовится к поглощению одного из действующих украинских банков с целью расширения своей финансовой дочерней компании NovaPay. Экспансия в банковский сектор происходит на фоне ощутимого снижения чистой прибыли финкомпании и внезапного увольнения ее генерального директора. Об этом сообщает Forbes Ukraine 23 марта.

Экспансия за счет поглощений

Руководство логистического оператора открыто заявляет о намерении выйти за рамки классического небанковского финтеха. Во время мероприятия Nova Summit 19 марта совладелец группы Вячеслав Климов объявил со сцены, что в ближайшее время NovaPay может стать чем-то большим, чем просто финансовая компания.

«Рассматриваем несколько банков, выставленных на продажу», — подтвердил Климов в комментарии 23 марта, отметив, что главная цель такой сделки заключается в расширении продуктовой линейки для клиентов группы Nova.

Рост активов, но падение прибыли

Компания NovaPay, основанная в 2013 году как внутренний сервис для обслуживания клиентов «Новой почты», сегодня превратилась в самостоятельного игрока. Ее приложением пользуются более 800 000 клиентов, на обслуживании находится 70 000 предпринимателей, а к зарплатному проекту подключено более 310 внешних компаний. В сентябре компания также вышла на европейский рынок, запустив приложение NovaPay EU в Литве. Кроме того, NovaPay стала первой в Украине небанковской финансовой организацией, получившей расширенную лицензию от НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать собственные платежные карты.

Однако финансовые результаты за прошлый год демонстрируют негативную тенденцию в отношении рентабельности. Хотя выручка компании выросла с 9,1 млрд грн в 2024 году до более 10 млрд грн, а чистые активы увеличились на 26% (с 6,2 млрд до 7,3 млрд грн), чистая прибыль NovaPay обвалилась на 21,2% — с 3,3 млрд грн до 2,6 млрд грн.

Этот финансовый спад сопровождается внезапными кадровыми перестановками. 23 марта стало известно, что генеральный директор NovaPay Игорь Сироватко, занявший эту должность в декабре 2025 года, покинет компанию до конца марта. Топ-менеджер продержался на посту генерального директора всего полгода.

Что сейчас продается на банковском рынке Украины

В настоящее время украинский банковский рынок переживает период радикальной трансформации, и предложение активов для поглощения носит довольно специфический характер. С одной стороны, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и государство периодически ищут инвесторов для национализированных небольших банков, владельцами которых ранее были лица, подпадающие под санкции (в частности, речь идет об учреждениях типа PINbank или «Мотор-банк»). В то же время государство готовится к масштабной приватизации системных учреждений («Сенс Банк» и «Укргазбанк»).