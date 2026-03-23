23 марта 2026, 13:46 Читати українською

Нефть будет дорожать: Goldman Sachs пересмотрел прогноз на 2026 год

Goldman Sachs повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2026 год с $77 до $85 за баррель, а для сорта WTI — с $72 до $79, пишет Reuters.

Что говорят аналитики

Аналитики инвестбанка ожидают, что затяжные перебои в транзите сырья через Ормузский пролив в сочетании с активным пополнением стратегических резервов приведут к ужесточению баланса на рынке и росту осторожности среди инвесторов.

В ближайшей перспективе ситуация будет еще более напряженной: прогноз средней цены Brent на март и апрель повышен с $98 до $110 за баррель, поскольку трейдеры закладывают в котировки растущую геополитическую надбавку. Новый прогноз предполагает рост цены на 62% в сравнении со средним уровнем за 2025 год, сообщил CNBC.

Goldman Sachs также предупредил о шоковом сценарии: «На пике неопределенности цена может составить $135 за баррель». Подобный скачок произойдет, если рынку потребуется вынудить потребителей превентивно снизить закупки, чтобы компенсировать резкое падение добычи, отметили в банке.

Goldman выделил два риска, ведущих к росту цен. Первый — затяжная блокировка Ормузского пролива: если поставки нефти через него останутся на уровне 5% от прежнего на протяжении 10 недель. Это способно поднять котировки Brent выше исторического максимума 2008 года в $147 за баррель, предупредил Goldman. Второй риск — устойчивое падение ближневосточной добычи на 2 млн баррелей в сутки.

С другой стороны, завершение военной операции США в регионе может быстро нивелировать заложенную в цены премию за риск, тогда как возможное введение Вашингтоном ограничений на экспорт нефти грозит дальнейшим расширением спреда между марками Brent и WTI, предупредил Goldman.

Крупнейший банк Уолл-стрит JPMorgan Chase ожидает, что во втором квартале 2026 года средняя цена Brent составит $100 за баррель, а к концу года снизится до $80.

Что происходит с нефтью

Стоимость Brent на торгах 23 марта росла более чем на 1% и превышала $113,5 за баррель. Инвесторы пытаются найти баланс между обоюдными угрозами США и Ирана в отношении энергетической инфраструктуры и поступлением на рынок миллионов баррелей иранской нефти после временного снятия американских санкций.

Ценовой спред между эталонными марками Brent и WTI превысил $13 за баррель, обновив многолетний максимум.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
