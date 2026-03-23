В понедельник, 23 марта, средняя цена бензина марки А-95 выросла на 39 коп. до 71,85 грн/л, на дизельное топливо — на 2,97 грн до 84,22 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС снова выросли: дизель прибавил почти 3 грн
Средние цены на топливо по Украине
23 марта зафиксированы следующие средние цены на топливо: бензин марки А-95 (премиум) — 75,66 грн/л (дорожал на 1 грн 01 коп.); бензин марки А-95 — 71,85 грн/л (дорожал на 39 коп.); бензин марки А-92 — 66,6 грн/л (подорожал на 11 коп.), дизтопливо — 84,22 грн/л (подорожало на 2 грн 97 коп.).
Средняя цена автогаза составляет 45,53 грн/л, что на 61 коп. больше по сравнению с предыдущим днем.
Читайте также: В Украине стартовала программа «Кешбек на горючее»: как получить
Цены АЗС на горючее и автогаз
Согласно обновленным данным мониторинга, ситуация на заправках выглядит следующим образом:
Источник: Минфин
