Курс гривны резко упал в понедельник, 23 марта. В паре с евро украинская валюта подешевела на 90 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: гривна резко обвалилась на межбанковском рынке
|
Открытие 23 марта
|
Закрытие 23 марта
|
Изменения
|
43,57/43,62
|
44,02/44,05
|
45/43
|
50,23/50,28
|
51,16/51,17
|
93/89
Официальный курс: доллар — 43,82 грн, евро — 50,68 грн.
Средний курс в банках: 43,60−44,12 грн/доллар, 50,30−51,10 грн за евро.
Средний курс в обменных пунктах: доллар торгуется по 44,00−44,15, евро — 51,05−51,35 грн.
Источник: Минфин
