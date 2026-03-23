Более $2,5 трлн: эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к падению капитализации облигаций на 3,1%

Эскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и вызванный ею нефтяной шок спровоцировали исторический обвал мирового долгового рынка. Из-за угрозы стагфляции инвесторы массово распродают государственные и корпоративные ценные бумаги, осознавая, что инфляция неизбежно обесценит их фиксированные доходы. Об этом сообщает Bloomberg 23 марта.

Иллюзия «тихой гавани» и убытки в триллионы

Традиционно в периоды геополитических потрясений капитал перетекает в государственные облигации как в наиболее надежный актив. Однако нынешний кризис нарушил этот механизм. За март глобальный рынок облигаций потерял более 2,5 трлн долларов, что является худшим месячным показателем за более чем три года (с сентября 2022 года, когда Федеральная резервная система США агрессивно повышала ставки).

По данным индекса Bloomberg, общая рыночная стоимость государственных, корпоративных и секьюритизированных долговых обязательств (кредитов, преобразованных в ценные бумаги) упала с почти 77 трлн долларов в конце февраля до 74,4 трлн долларов. В процентном отношении падение составляет 3,1%. Хотя эти потери выглядят меньшими на фоне 11,5 трлн долларов, которые испарились с мирового рынка акций, именно обвал долговых бумаг является показательным индикатором фундаментальной нестабильности.

Государственный долг стремительно растет на фоне ультиматумов

Наибольший удар пришелся на сектор государственного долга. Индекс суверенных ценных бумаг в марте просел на 3,3%, тогда как корпоративные облигации потеряли 3,1%.

Доходность казначейских облигаций США (которая растёт обратно пропорционально их стоимости) достигла многомесячных максимумов после трёх недель непрерывного падения цен. Аналогичный долговой кризис разворачивается в Азии: растёт доходность государственных облигаций Индии, Японии и Южной Кореи. Доходность 10-летних бумаг Австралии взлетела до максимума с 2011 года, а Новой Зеландии — до самого высокого уровня с мая 2024 года.

Катализатором панических распродаж стали политические заявления. Обвал ускорился после ультиматума президента США Дональда Трампа, который пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. В ответ Иран заявил о готовности «полностью» перекрыть этот стратегический водный путь.

Центральные банки в макроэкономическом тупике

Резкий скачок цен на нефть ставит мировые центральные банки в безвыходное положение. По оценкам стратегов BNP Paribas, если стоимость энергоносителей останется высокой, а уровень безработицы — стабильным, ФРС США будет вынуждена рассмотреть возможность повышения процентных ставок уже на апрельском заседании. Подобная риторика звучит и в Европе: член Управляющего совета Европейского центрального банка Йоахим Нагель предупредил о вероятности повышения ставок в следующем месяце из-за ценового давления.