19 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: ставка НБУ, кэшбек на горючее и причины обвала золота

Главное за четверг, 19 марта.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Правление Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 19 марта.

Кешбек на горючее: как получить от 5% до 15% компенсации

Правительство приняло решение о новом инструменте поддержки граждан — кэшбеке на горючее. Программа краткосрочна, призвана смягчить отрицательные последствия в период резкого скачка цен. Она будет работать в рамках «Национального кэшбека». Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Покупатели снова интересуются нашими банками: стоит ли клиентам волноваться

На украинский банковский рынок снова вернулись инвесторы. Потенциальные покупатели присматриваются сразу к нескольким финучреждениям. Почему это происходит именно сейчас, по какой цене могут пойти банки к новым владельцам и при каких условиях она будет расти, расскажу подробнее.

ФРС второй раз подряд сохранила ставку. Как отреагировал рынок

ФРС США сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Решение полностью отвечает ожиданиям экономистов и участников рынка.

Цены на топливо могут подскочить до 16%: НБУ оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке

В Национальном банке Украины на брифинге по монетарной политике, 19 марта, прокомментировали войну на Ближнем Востоке и нестабильность в районе Ормузского пролива, которые уже влияют на ключевые макроэкономические показатели Украины. В НБУ отмечают, что этот конфликт является критически важным фактором: он отражается на стоимости горючего, темпах инфляции и состоянии торгового баланса.

Почему быстрые ссуды от банков стали главной альтернативой микрозаймов от МФО

Исторически сегмент быстрого микрокредитования физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в Украине напоминал финансовое гетто. Традиционный банковский сектор избегал массового финансирования мелкого бизнеса: обработка заявок на 50 или 100 тысяч гривен стоила слишком дорого, у предпринимателей не было твердого залога, а их реальные доходы часто «прятались в тени». Когда владельцу кофейни или СТО срочно требовались деньги «на сегодняшний день», чтобы перекрыть кассовый разрыв или закупить товар, путь в классический банк был закрыт стеной бюрократии. Соответственно эту нишу монополизировали микрофинансовые организации (МФО), предлагая скорость в обмен на беспрецедентно высокую стоимость капитала.

Золото в пике: почему «тихая гавань» обвалилась на 19%, несмотря на войну и инфляцию

Несмотря на ожидание, что золото будет расти как защитный актив на фоне глобальной нестабильности, оно продемонстрировало стремительное падение на 19% своих максимумов. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook обнародовал детальный разбор аномальной ситуации на рынке драгоценных металлов. Эксперт объяснил, почему логика «безопасной гавани» на этот раз не сработала и кто действительно стоит за масштабной распродажей.

