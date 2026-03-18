Главное за среду: Миссия МВФ в Украине, украинский стартап Swarmer на Nasdaq и Украина получила $200 млн

Миссия МВФ начала работу в Украине. О чем будут договариваться

В среду, 18 марта, команда Международного валютного фонда во главе с главой миссии Гевином Греем начинает в Киеве встречи с украинскими властями.

Где украинцы скупают валюту больше всего в 2026: рейтинг регионов и лидеры

Украинцы продолжают активно покупать наличную валюту. За первые два месяца 2026 года объем чистой покупки составил $337,45 млн, что свидетельствует о сохранении спроса на валюту как инструмент сбережения. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Украинский стартап Swarmer начал торги на Nasdaq со скачком на 520%, но IPO назвали провальным

Размещение акций украинского разработчика военного программного обеспечения Swarmer на американской бирже Nasdaq ознаменовалось беспрецедентной спекулятивной волатильностью. Несмотря на то, что на старте торгов компанию оценили всего в $60 миллионов, к концу первого дня ее капитализация превысила отметку в $380 миллионов. Эксперты уже окрестили это событие одним из худших примеров проведения IPO в истории фондового рынка США из-за колоссальной ошибки в прайсинге.

Пенсии под защитой: Украина получила $200 млн. грантовой помощи от Норвегии

Украина привлекла $200 млн. грантового финансирования в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine («Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»).

Продавать или покупать: как война в Иране меняет рынок недвижимости Дубая

Война в Иране и общая нестабильность на Ближнем Востоке бьет по одному из самых интересных для инвесторов рынка недвижимости ОАЭ и, в частности, Дубаю. По мегаполису происходят иранские атаки, были зафиксированы повреждения нескольких построек, в том числе жилых. Что заставляет нервничать как владельцев апартаментов в Дубае, так и потенциальных покупателей, многие из которых уже подписали предварительные договоры и находятся буквально в шаге от сделок.

Доллар следует до 45 грн/$: стоит ли выходить из гривневого депозита?

Банки продолжают снижать ставки гривневых депозитов. К середине апреля, как говорят сами банкиры, более низкая доходность вкладов в нацвалюте станет новой реальностью отечественного депозитного рынка. При этом курс доллара и евро резко идет вверх, а отдельные аналитики уже открыто категорически не советуют хранить деньги на срочных гривневых депозитах, а использовать нацвалюту исключительно для текущих расходов. Пора ли попрощаться с гривневым вкладом, «Минфин» выяснял вместе с финансовыми экспертами.