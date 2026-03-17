Главные финансовые новости вторника, 17 марта.
Доллар пережил падение курса, повышение налогов: главные новости вторника
Доллар пережил самое сильное падение за месяц: что произошло на рынке
В понедельник, 16 марта, доллар падал самыми быстрыми темпами за последний месяц, пишет Bloomberg. Ожидания возобновления судоходства через Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для поставок нефти, привели к падению цен на нефть и ослаблению спроса на американскую валюту.
Исторический шаг к ЕС: Украина получила полный пакет требований для членства
Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по трем заключительным переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Таможенная интеграция с ЕС выполнена на 96% — отчет о выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом за 2025 год
Опубликован отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2025 год. Документ, подготовленный правительственным офисом координации европейской интеграции, демонстрирует уверенный прогресс: общий уровень выполнения соглашения вырос до 84% (+3% за год). Наибольшие результаты зафиксированы в таможенной сфере, где Украина практически завершила выполнение своих обязательств.
Ультиматум МВФ на 8,1 млрд долларов: почему до конца марта Рада должна повысить налоги или спровоцировать печатание гривны
Международный валютный фонд бьет тревогу из-за риска срыва финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов. Парламент фактически парализован и затягивает принятие непопулярных налоговых реформ, в то время как правительство рискует остаться без средств уже через несколько месяцев.
Миллиарды под матрасом: украинцы накопили рекордные объемы долларов и наличной гривны
В феврале объем сбережений украинцев обновил сразу несколько многолетних максимумов. Граждане накопили на банковских счетах 11,1 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, тогда как объем наличной гривны в обращении достиг беспрецедентных 868,8 миллиарда.
