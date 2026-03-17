Доллар пережил падение курса, повышение налогов: главные новости вторника

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 марта 2026, 20:05 Читати українською

Доллар пережил падение курса, повышение налогов: главные новости вторника

Главные финансовые новости вторника, 17 марта.

Главные финансовые новости вторника, 17 марта.

Доллар пережил самое сильное падение за месяц: что произошло на рынке

В понедельник, 16 марта, доллар падал самыми быстрыми темпами за последний месяц, пишет Bloomberg. Ожидания возобновления судоходства через Ормузский пролив, имеющий ключевое значение для поставок нефти, привели к падению цен на нефть и ослаблению спроса на американскую валюту.

Исторический шаг к ЕС: Украина получила полный пакет требований для членства

Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по трем заключительным переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Таможенная интеграция с ЕС выполнена на 96% — отчет о выполнении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом за 2025 год

Опубликован отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2025 год. Документ, подготовленный правительственным офисом координации европейской интеграции, демонстрирует уверенный прогресс: общий уровень выполнения соглашения вырос до 84% (+3% за год). Наибольшие результаты зафиксированы в таможенной сфере, где Украина практически завершила выполнение своих обязательств.

Ультиматум МВФ на 8,1 млрд долларов: почему до конца марта Рада должна повысить налоги или спровоцировать печатание гривны

Международный валютный фонд бьет тревогу из-за риска срыва финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов. Парламент фактически парализован и затягивает принятие непопулярных налоговых реформ, в то время как правительство рискует остаться без средств уже через несколько месяцев.

Миллиарды под матрасом: украинцы накопили рекордные объемы долларов и наличной гривны

В феврале объем сбережений украинцев обновил сразу несколько многолетних максимумов. Граждане накопили на банковских счетах 11,1 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, тогда как объем наличной гривны в обращении достиг беспрецедентных 868,8 миллиарда.

