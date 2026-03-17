Обнародован отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2025 год. Документ, подготовленный правительственным офисом координации европейской интеграции, демонстрирует уверенный прогресс: общий уровень выполнения соглашения вырос до 84% (+3% в год). Наибольшие результаты зафиксированы в таможенной сфере, где Украина практически завершила выполнение своих обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Таможенная интеграция с ЕС выполнена на 96% — отчет о выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом за 2025 год
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Таможенные вопросы
В сфере таможенных вопросов уровень выполнения задач составляет 96% — это на 5% больше, чем в 2024 году.
Таможенное направление является одним из ключевых для экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и развития углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. В 2025 году продолжалась работа по приближению таможенного законодательства к праву ЕС, в частности, в рамках подготовки новой редакции Таможенного кодекса Украины и реализации мер таможенной реформы, предусмотренных Национальной стратегией доходов к 2030 году.
2025 год стал определяющим для интеграции украинской таможни во внутренний рынок ЕС. Основные достижения года:
- Новый Таможенный кодекс: в августе 2025 года Правительство поддержало проект новой редакции Таможенного кодекса Украины, который полностью основывается
на Регламентах Е С. 27 августа документ был направлен на рассмотрение Европейской Комиссии для оценки его соответствия праву ЕС (acquis ЕС).
- Законодательные изменения: принят закон об административной ответственности за таможенные правонарушения, внедряющий гибкие европейские практики. Также имплементированы положения по аттестации и проверке на добродетель должностных лиц таможни.
- «Таможенный безвиз» (NCTS): Украина успешно применяет процедуру таможенного транзита NCTS Фаза 5. В 2025 году завершено почти 142 тыс. перемещений под процедурой совместного транзита. Всего с начала применения в Украине процедуры совместного транзита (с 1 октября 2022 года) завершено около 280 тыс. перемещений. Также в 2025 году в системе управления гарантиями GMS зарегистрировано 87 общих и 22 701 индивидуальную гарантию.
- Программа АЭО и упрощение: в 2025 году предоставлено 33 авторизации АЭО-С и 2 авторизации АЭО-Б. По завершению года уже 110 предприятий получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО), 105 из которых получили авторизацию АЭО-С, 5 предприятий получили оба типа авторизаций АЭО-С и АЭО-Б.
- Цифровизация: Гостаможслужба получила высокие оценки от Еврокомиссии во время официального скрининга по разделу 29 «Таможенный союз». Подтверждена полная согласованность украинской IT-системы NCTS и высокий уровень готовности систем регистрации операторов и управления рисками.
Финансовые услуги: развитие государственного банковского сектора
В финансовом секторе уровень выполнения задач составляет в целом 82% (+8% в 2025 году).
В частности, в 2025 году Министерство финансов обеспечило выполнение ряда международных обязательств в рамках сотрудничества с МВФ и Всемирным банком, направленных на сокращение государственной собственности в банковском секторе.
- Законодательная основа: реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков». Документ устанавливает четкие требования к инвесторам и определяет, что объектом продаж может быть доля государства в системно важных банках.
- Подготовка к продаже: во исполнение Меморандума об экономической и финансовой политике начата подготовка к продаже пакетов акций государства в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».
- Механизм отбора советников: Минфином обеспечена разработка Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков.
- Конкурсная комиссия: Минфин образовал и утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет осуществлять отбор советника для сопровождения процесса продажи акций системно важных банков.
Читайте также: Исторический шаг к ЕС: Украина получила полный пакет требований для членства
Управление государственными финансами
В области управления государственными финансами уровень выполнения задач составляет 90%. Несмотря на вызовы военного положения, в 2025 году правительство продолжило системное реформирование сферы управления государственными финансами и продвинулось во внедрении европейских подходов к бюджетной политике и стратегическому планированию.
В частности, в 2025 году:
- Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы (постановление
от 27.06.2025№ 774), которой продолжена практика среднесрочного бюджетного планирования;
- в Бюджетную декларацию впервые включены не только среднесрочные показатели государственного и местных бюджетов, но и показатели бюджетов социальных фондов — Пенсионного фонда Украины и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;
- документ также содержит информацию о расчетах базового объема расходов и стоимости новых политик, что усиливает качество бюджетного планирования;
- правительство одобрило Концепцию национальной системы стратегического планирования (распоряжение
от 13.08.2025№ 853-р), которая закладывает основу для согласования государственных приоритетов, финансовых инструментов и долгосрочных целей развития;
- продолжена практика проведения смотров расходов государственного бюджета (распоряжение Кабинета Министров Украины
от 15.04.2025№ 348), что способствует более эффективному использованию ограниченных бюджетных ресурсов.
Реформа управления публичными инвестициями
В 2025 году Украина достигла значимого прогресса в реализации реформы управления публичными инвестициями, завершив формирование ее базовой нормативной и институциональной архитектуры и перейдя к системному среднесрочному планированию инвестиций.
Ключевые результаты:
- в январе 2025 г. внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины, что позволило интегрировать управление публичными инвестициями в национальный бюджетный цикл;
- создан Стратегический инвестиционный совет и Межведомственная рабочая группа по вопросам управления публичными инвестициями, что усилило координацию между органами власти и экспертной средой;
- утвержден Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026−2028 годы, охватывающий 12 приоритетных отраслей и 51 приоритетное направление инвестирования;
- в августе 2025 года одобрен единый проектный портфель публичных инвестиций, в который вошли 131 проект и 64 программы общей стоимостью свыше 12,5 трлн грн;
- 100% проектов в портфеле прошли секторальную и экспертную оценку по новым правилам, а реализация этого мероприятия позволила Украине выполнить соответствующий структурный маяк МВФ;
- реформа активно распространилась на местный уровень: на конец 2025 года более 70% территориальных общин утвердили положение о местных инвестиционных советах, а около 55% общин — собственные среднесрочные планы приоритетных публичных инвестиций;
- весь инвестиционный цикл — от подготовки к мониторингу — интегрирован в Единую информационную систему управления публичными инвестиционными проектами, составляющей экосистему DREAM, обеспечивающую прозрачность, доступность данных и мониторинг реализации проектов в режиме реального времени.
«Министерство финансов продолжает системную работу по имплементации положений Соглашения об ассоциации и внедрении реформ, необходимых для дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз», — говорится в сообщении.
Финансирование от ЕС
В министерстве отметили, что выполнение Украиной реформ в рамках евроинтеграции напрямую способствует привлечению бюджетной поддержки.
Так, в 2025 году в рамках инструмента Ukraine Facility Украина получила до 9 млрд евро финансирования от Евросоюза.
Через механизм ERA (использование доходов от замороженных российских активов) Украина получила 18,1 млрд евро от ЕС, которые направляются на финансирование государственного бюджета и поддержку экономической стабильности страны.
Комментарии - 11
Ничего нового, исполняются анекдоты советских времен: «прошу обменять меня на мешок канадской пшеницы».
Тому що:
1) В ЄС діють закони, а не телефонне право, коли по дзвінку «правильної особи» тоді суддя все швиденько вирішить.
2) В ЄС якщо якийсь скандал пов`язаний з політиком — то це одразу політик йде у відставку, а в Україні ніхто у відставку не йде, а одразу їде за кордон де «чарівним чином» його прикордонники пропускають.
3) В ЄС є права людини і там не прийнято викрадати людей посеред білого дня, а в нас людина може вияти за хлібом і не повернутися додому ніколи більше, в усіх сенсах, ну бо десь в будівлі тцкунів його заб`ють до смерті, а потім тцкуни будуть розповідати як людина «раптом» випила залпом пляшку горілки і сама тричі вдарилася головою об підлогу, ага.
4) В ЄС ВСІ людини можуть їхати куди забажають, а в нас тільки за дозволом панства, яким макаром Україна буде пояснювати демократичному ЄС причину, чому своїх українських холопів ми в концтаборі тримаємо? Причина «війна" — це не означає, що можна викрадати людей і закривати кордони, приклади: Південна Корея та Ізраїль, навіть Іран)) Але ми звісно більше схожі на Північну Корею, якраз там кордони закриті і тільки високопоставленим членам партії можна виїжджати за кордон) Це факти, незалежно від того чи подобається це комусь, чи ні)
5)В ЄС діють закони, а не пан сам вирішив порушувати Конституцію і не проводити вибори під приводом якихось там законів, незалежно від того, що написано в Конституції, при тому що закони які суперечать Конституції-нікчемні)
А де саме «росіянські наративи», підкажеш?
Хіба в Україні немає:
1) Телефонного права і суди не видають потрібні чиновникам рішення?
2) У випадку скандалу з політиком, в Україні політик йде у відставку? Політики котрим висунули підозру, не «розчиняються» на кордоні України при виїзді?
3) В Україні не викрадають людей посеред білого дня? Ніхто нікого не вбивав в будівлях тцк понад 10 разів в сукупності?
4) В Україні можна виїхати куди завгодно абсолютно всім хто бажає?
5) В Україні в Конституції не написано коли мають проводитися чергові вибори, чітко і ясно?
Коли на все це відповіси, то зазнач одразу де саме були «кацапські наративи» вище, ну мені для себе, чисто посміятися))
Особливо оце «з надійних джерел», це які? центр протидії дезінформації, котрі змінюють і видаляють незручні повідомлення, і викладають тільки зручне владі?)))
Щодо «перегибів на місцях», зайди на майданчик prozzoro і напиши в пошуку (під час війни зараз): грунтосуміші, капітальний ремонт, саженці, реклама.
А потім розкажеш про «перегиби на місцях», коли місцеві ради за повномасштабну війну лише на рекламу витратили 500+ лимонів, ти спочатку дані перевіряй, а потім співай на своїй кацапській про «іпсо» і «кацапські наративи»)) Хорошого настрою тобі))
Ба більше, кацапам достатньо нічого не робити, щоб не заважати нашій владі красти самим в себе і вляпуватися в чергові політичні і корупційні скандали…
А щодо твоєї гіперболізації з «лабораторіями і комарами» — непогана спроба, щоб за відсутності аргументів спробувати замовчувати реальні події))
Думаю, там сенс в тому, що невідомо хто в формі відвозить в невідомому напрямку людину, котру заштовхали в бус, а куди конкретно везуть — ніхто не знає, і ти нічого з цим не зробиш, бо це робиться незаконно. Тому є вже купа відео, де поліцаї не женуться навіть за тими хто секунду назад був «в розшуку тцк», бо немає такого «розшуку», і виходить кумедна ситуація, де поліцаї махнули рукою на того хто «в розшуку тцк» і поїхали пити какаву, класний «розшук», потужний) Думаю вище сенс був в цьому, але ти класно намагаєшся гіперболізовувати все, ну бо коли сказати немає що. то іноді це дійсно може спрацювати, не хочеш попрацювати в офісі президента? або може пресс секретарем у гоблінів з тцк? ти б там на хорошій посаді був, вони люблять теж всяку фігню людям розповідати, тому у більшості тцк на фб закриті коменти, напевно через те, що люди їм «подяк» забагато пишуть і вони не встигають лайкати.