Таможенная интеграция с ЕС выполнена на 96% — отчет о выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом за 2025 год

Обнародован отчет о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2025 год. Документ, подготовленный правительственным офисом координации европейской интеграции, демонстрирует уверенный прогресс: общий уровень выполнения соглашения вырос до 84% (+3% в год). Наибольшие результаты зафиксированы в таможенной сфере, где Украина практически завершила выполнение своих обязательств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Таможенные вопросы

В сфере таможенных вопросов уровень выполнения задач составляет 96% — это на 5% больше, чем в 2024 году.

Таможенное направление является одним из ключевых для экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и развития углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. В 2025 году продолжалась работа по приближению таможенного законодательства к праву ЕС, в частности, в рамках подготовки новой редакции Таможенного кодекса Украины и реализации мер таможенной реформы, предусмотренных Национальной стратегией доходов к 2030 году.

2025 год стал определяющим для интеграции украинской таможни во внутренний рынок ЕС. Основные достижения года:

Новый Таможенный кодекс: в августе 2025 года Правительство поддержало проект новой редакции Таможенного кодекса Украины, который полностью основывается на Регламентах Е С . 27 августа документ был направлен на рассмотрение Европейской Комиссии для оценки его соответствия праву ЕС (acquis ЕС).

Законодательные изменения: принят закон об административной ответственности за таможенные правонарушения, внедряющий гибкие европейские практики. Также имплементированы положения по аттестации и проверке на добродетель должностных лиц таможни.

«Таможенный безвиз» (NCTS): Украина успешно применяет процедуру таможенного транзита NCTS Фаза 5. В 2025 году завершено почти 142 тыс. перемещений под процедурой совместного транзита. Всего с начала применения в Украине процедуры совместного транзита (с 1 октября 2022 года) завершено около 280 тыс. перемещений. Также в 2025 году в системе управления гарантиями GMS зарегистрировано 87 общих и 22 701 индивидуальную гарантию.

Программа АЭО и упрощение: в 2025 году предоставлено 33 авторизации АЭО-С и 2 авторизации АЭО-Б. По завершению года уже 110 предприятий получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО), 105 из которых получили авторизацию АЭО-С, 5 предприятий получили оба типа авторизаций АЭО-С и АЭО-Б.

Цифровизация: Гостаможслужба получила высокие оценки от Еврокомиссии во время официального скрининга по разделу 29 «Таможенный союз». Подтверждена полная согласованность украинской IT-системы NCTS и высокий уровень готовности систем регистрации операторов и управления рисками.

Финансовые услуги: развитие государственного банковского сектора

В финансовом секторе уровень выполнения задач составляет в целом 82% (+8% в 2025 году).

В частности, в 2025 году Министерство финансов обеспечило выполнение ряда международных обязательств в рамках сотрудничества с МВФ и Всемирным банком, направленных на сокращение государственной собственности в банковском секторе.

Законодательная основа: реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков». Документ устанавливает четкие требования к инвесторам и определяет, что объектом продаж может быть доля государства в системно важных банках.

Подготовка к продаже: во исполнение Меморандума об экономической и финансовой политике начата подготовка к продаже пакетов акций государства в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».

Механизм отбора советников: Минфином обеспечена разработка Порядка привлечения советника по продаже пакетов акций банков.

Конкурсная комиссия: Минфин образовал и утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет осуществлять отбор советника для сопровождения процесса продажи акций системно важных банков.

Управление государственными финансами

В области управления государственными финансами уровень выполнения задач составляет 90%. Несмотря на вызовы военного положения, в 2025 году правительство продолжило системное реформирование сферы управления государственными финансами и продвинулось во внедрении европейских подходов к бюджетной политике и стратегическому планированию.

В частности, в 2025 году:

Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы (постановление от 27.06.2025 № 774), которой продолжена практика среднесрочного бюджетного планирования;

в Бюджетную декларацию впервые включены не только среднесрочные показатели государственного и местных бюджетов, но и показатели бюджетов социальных фондов — Пенсионного фонда Украины и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;

документ также содержит информацию о расчетах базового объема расходов и стоимости новых политик, что усиливает качество бюджетного планирования;

правительство одобрило Концепцию национальной системы стратегического планирования (распоряжение от 13.08.2025 № 853-р), которая закладывает основу для согласования государственных приоритетов, финансовых инструментов и долгосрочных целей развития;

продолжена практика проведения смотров расходов государственного бюджета (распоряжение Кабинета Министров Украины от 15.04.2025 № 348), что способствует более эффективному использованию ограниченных бюджетных ресурсов.

Реформа управления публичными инвестициями

В 2025 году Украина достигла значимого прогресса в реализации реформы управления публичными инвестициями, завершив формирование ее базовой нормативной и институциональной архитектуры и перейдя к системному среднесрочному планированию инвестиций.

Ключевые результаты:

в январе 2025 г. внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины, что позволило интегрировать управление публичными инвестициями в национальный бюджетный цикл;

создан Стратегический инвестиционный совет и Межведомственная рабочая группа по вопросам управления публичными инвестициями, что усилило координацию между органами власти и экспертной средой;

утвержден Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026−2028 годы, охватывающий 12 приоритетных отраслей и 51 приоритетное направление инвестирования;

в августе 2025 года одобрен единый проектный портфель публичных инвестиций, в который вошли 131 проект и 64 программы общей стоимостью свыше 12,5 трлн грн;

100% проектов в портфеле прошли секторальную и экспертную оценку по новым правилам, а реализация этого мероприятия позволила Украине выполнить соответствующий структурный маяк МВФ;

реформа активно распространилась на местный уровень: на конец 2025 года более 70% территориальных общин утвердили положение о местных инвестиционных советах, а около 55% общин — собственные среднесрочные планы приоритетных публичных инвестиций;

весь инвестиционный цикл — от подготовки к мониторингу — интегрирован в Единую информационную систему управления публичными инвестиционными проектами, составляющей экосистему DREAM, обеспечивающую прозрачность, доступность данных и мониторинг реализации проектов в режиме реального времени.

«Министерство финансов продолжает системную работу по имплементации положений Соглашения об ассоциации и внедрении реформ, необходимых для дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз», — говорится в сообщении.

Финансирование от ЕС

В министерстве отметили, что выполнение Украиной реформ в рамках евроинтеграции напрямую способствует привлечению бюджетной поддержки.

Так, в 2025 году в рамках инструмента Ukraine Facility Украина получила до 9 млрд евро финансирования от Евросоюза.

Через механизм ERA (использование доходов от замороженных российских активов) Украина получила 18,1 млрд евро от ЕС, которые направляются на финансирование государственного бюджета и поддержку экономической стабильности страны.