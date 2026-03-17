Доллар пережил самое сильное падение за месяц: что произошло на рынке

Доллар в понедельник, 16 марта, снижался самыми быстрыми темпами более чем за месяц, пишет Bloomberg. Ожидания возобновления судоходства через Ормузский пролив, имеющий ключевое значение в поставках нефти, привели к падению цен на нефть и ослаблению спроса на американскую валюту.

Давление на доллар

Индекс доллара от Bloomberg, отражающий динамику американской валюты к корзине из десяти основных валют, опускался в ходе торгов 16 марта на 0,6% — это его сильнейшее падение за один день с 9 февраля. При этом в начале дня показатель находился на самом высоком уровне с начала 2026 года.

Давление на доллар усилилось после снижения цен на нефть: стоимость американского сорта WTI опустилась ниже $93 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, инвесторы надеются на возможное восстановление судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти на мировые рынки. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы другие страны внесли свой вклад в защиту Ормузского пролива, который фактически остается закрытым для нефтяных танкеров, отмечает Bloomberg.

Что говорят аналитики

По мнению аналитиков, с момента ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля цены на нефть и курс доллара движутся синхронно. Это фактически превращает американскую валюту в «нефтяную», учитывая статус США как крупнейшего производителя нефти и роль доллара в мировой торговле сырьем, пишет Bloomberg.

«Нефтяной рынок продолжает задавать тон валютному рынку, и Brent немного снизилась на фоне умеренного оптимизма по поводу прохода через Ормузский пролив», — цитирует Bloomberg стратега Bank of America Алекса Коэна.

«По мере продолжения войны с Ираном цены на нефть определяют настроения, а заголовки из Ормузского пролива влияют на рынки, — привел Bloomberg слова Боба Сэвиджа, руководителя отдела рыночной стратегии BNY. — На этой неделе опасения связаны с тем, как центральные банки справятся с этими проблемами».

На этой неделе инвесторы также ждут решений сразу нескольких ведущих центральных банков по ставкам. Решение должны принять ФРС США, Банк Англии, Европейский Центральный Банк, Банк Японии и Банк Австралии.