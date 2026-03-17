Миллиарды под матрасом: украинцы накопили рекордные объемы долларов и наличной гривны

В феврале объем сбережений украинцев обновил сразу несколько многолетних максимумов. Граждане накопили на банковских счетах 11,1 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, тогда как объем наличной гривны в обращении достиг беспрецедентных 868,8 миллиарда. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Восстановление долларовых вкладов до уровня 2015 года

Согласно опубликованным данным, валютные депозиты физических лиц резко выросли, достигнув отметки в 11,1 млрд долларов. Последний раз подобный объем иностранной валюты на счетах населения фиксировался ровно десять лет назад — в марте 2015 года, в разгар экономического и валютного кризиса. Такой приток свидетельствует о том, что граждане продолжают рассматривать доллар как основной инструмент хеджирования рисков на фоне макроэкономической неопределенности.

Бум гривневых вкладов

Параллельно с валютой растут и остатки в национальной денежной единице. Объем гривневых депозитов населения достиг нового абсолютного максимума, составив ₴969,9 млрд. При этом годовые темпы роста этого показателя составляют +19,9%, что является самым высоким значением за последние 21 месяц. Увеличение гривневых остатков в банковской системе в значительной степени обеспечивается регулярными социальными и военными выплатами, которые поступают на текущие (карточные) счета клиентов.

Наличные вне банков: украинцы предпочитают наличные деньги

Наиболее показательным индикатором состояния экономики остается объем денежных средств, выведенных из банковской системы. В феврале сумма наличных «на руках» у населения достигла нового исторического максимума — ₴868,8 млрд. Годовые темпы роста этого показателя ускорились до +17,5%, что является самым значительным скачком с сентября 2022 года. Это означает, что, несмотря на рекордные показатели банковских депозитов, украинцы продолжают массово переводить средства в наличную форму.

Теневая экономика, жесткий финансовый мониторинг и отключения электроэнергии

Стремительный рост объема наличных денег вне банков является тревожным признаком. Согласно оценкам рыночных экспертов и аналитике за первые месяцы 2026 года, основными причинами накопления наличных являются не только инфляция (которая механически увеличивает суммы в кошельках из-за роста потребительских цен), но и сознательное избегание взаимодействия с банковским сектором. Население и мелкий бизнес все больше уходят в тень из-за усиления финансового мониторинга, страха перед необоснованной блокировкой счетов и возможных административных ограничений. Кроме того, угроза новых ударов по энергетической инфраструктуре и риск блэкаутов заставляют украинцев держать значительные запасы наличных денег для обеспечения базовых потребностей, не полагаясь на терминалы и электронные платежи.