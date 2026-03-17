17 марта 2026, 10:11 Читати українською

Исторический шаг к ЕС: Украина получила полный пакет требований для членства

Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

О чем идет речь

Речь идет о кластерах 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

«Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории», — сообщила Премьер-министр.

В декабре украинская сторона получила условия — бенчмарки — по трем другим кластерам: 1 «Основы процесса вступления в ЕС», 2 «Внутренний рынок» и 6 «Внешние отношения».

«Мы уверенно двигаемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС, — отметила Юлия Свириденко. — Правительство продолжит выполнять условия вступления — будет внедрять необходимые реформы, мероприятия и будет отчитываться перед ЕС».

Полученный сегодня документ с условиями Правительство сразу направляет в Верховную Раду для совместной работы по их выполнению.

Роман Мирончук
Комментарии - 5

kadaad1988
17 марта 2026, 10:26
Основные требования: полная экономическая разруха, превращение в сырьевой придаток с дешевой рабсилой, внешнее управление.
Унилий Бетменцев
17 марта 2026, 10:47
Повний набір штампів ру-пропаганди.
Strain
17 марта 2026, 10:34
Чуть ниже статья говорит о том что наш путь в ЕС это иллюзия на бумаге.
Потому что ЕС видит тотальную коррупцию и если кто-то верит в то, что нас в таком коррумпированном состоянии кто-то куда то возьмет — это бред.
А если нас таки возьмут — не удивлюсь если это станет фактором развала Европы.
Потому что развитым европейским странам не хочется вливать своё бабло в черную яму коррупции и беззакония.
Lololoq
17 марта 2026, 10:48
Морковку для ослика снова принесли. Значить будут налоги поднимать.
gastgeber
17 марта 2026, 11:25
Нам, того — 3,14…
