Исторический шаг к ЕС: Украина получила полный пакет требований для членства

Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О чем идет речь

Речь идет о кластерах 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

«Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории», — сообщила Премьер-министр.

В декабре украинская сторона получила условия — бенчмарки — по трем другим кластерам: 1 «Основы процесса вступления в ЕС», 2 «Внутренний рынок» и 6 «Внешние отношения».

«Мы уверенно двигаемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС, — отметила Юлия Свириденко. — Правительство продолжит выполнять условия вступления — будет внедрять необходимые реформы, мероприятия и будет отчитываться перед ЕС».

Полученный сегодня документ с условиями Правительство сразу направляет в Верховную Раду для совместной работы по их выполнению.