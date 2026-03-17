Ультиматум МВФ на $8,1 млрд: почему до конца марта Рада должна повысить налоги или спровоцировать печатание гривны

Международный валютный фонд бьет тревогу из-за риска срыва финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов . Парламент фактически парализован и затягивает принятие непопулярных налоговых изменений, в то время как правительство рискует остаться без средств уже через несколько месяцев. Об этом сообщает Bloomberg 17 марта.

Налоговый ультиматум МВФ и крайний срок для Рады

В соответствии с условиями новой четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце, Верховная Рада должна до конца марта принять ряд законодательных изменений, которые существенно увеличат налоговую нагрузку на бизнес и население. В частности, ключевые требования касаются введения налога на добавленную стоимость (НДС) для домохозяйств и компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также снижения порога необлагаемого минимума для иностранных посылок.

Эти меры вызывают крайнее недовольство в обществе на пятом году войны, однако их принятие является обязательным условием для разблокирования остальной части финансирования. Из предусмотренной суммы Киев пока получил лишь первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов.

Начиная с 18 марта, миссия Фонда во главе с Гэвином Греем должна провести серию встреч с украинскими парламентариями. На данный момент вашингтонский кредитор остается вторым по величине иностранным донором Киева.

Блокировка европейских миллиардов и риск эмиссии

Ситуация с внешним финансированием обостряется из-за позиции соседних государств. Венгрия и Словакия наложили вето на кредитный пакет Европейского Союза объемом более 90 млрд евро (104 млрд долларов) из-за острого спора по поводу поставок нефти. В результате Украина может полностью исчерпать свои финансовые резервы уже в ближайшее время.

Глава Национального банка Андрей Пышный в своем интервью на прошлой неделе предупредил о самом худшем сценарии. Если обещанные западные деньги не поступят, регулятору придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов (фактическую «печать» гривны) для покрытия бюджетной дыры, как это уже происходило в первый год полномасштабного вторжения. Такая перспектива делает выполнение требований МВФ вопросом выживания экономики.

Политический паралич и угрозы мобилизацией

Затягивание голосования в парламенте является проявлением открытого неповиновения депутатов президенту Владимиру Зеленскому, что грозит полным параличом законодательного органа. Конфликт достиг такой точки, когда президент больше не может рассчитывать на безоговорочную поддержку своего большинства, которое ранее стабильно принимало правительственные инициативы.

В субботу Зеленский публично пригрозил парламентариям призывом в армию. Он заявил, что «готов обсудить с представителями парламента поправки к закону о мобилизации, чтобы депутаты могли отправиться на фронт».

«Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой», — резко обратился он к журналистам в Киеве.

По словам президента, многие законодатели вообще планируют сложить свои полномочия, хотя он не стал раскрывать подробностей. Кроме того, власти теряют поддержку оппозиции.

Почему МВФ требует отмены налоговых льгот

Требование о введении НДС для «упрощенцев» основано на базовых европейских директивах. В ЕС порог для освобождения от НДС составляет около 85 тысяч евро (около 4 млн грн). В Украине же упрощенная система десятилетиями массово используется крупным бизнесом для легального уклонения от уплаты налогов и дробления корпораций на мелкие ФЛП. По статистике, в Украине зарегистрировано лишь около 240 тысяч плательщиков НДС, тогда как в соседней Польше их в десять раз больше — 2,4 миллиона. Кроме того, отмена льгот на иностранные посылки лоббируется для выравнивания конкурентных условий: в настоящее время иностранные платформы (в частности из Китая) имеют налоговые преимущества перед отечественными производителями и ритейлерами.