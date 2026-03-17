українська
17 марта 2026, 13:19 Читати українською

Ультиматум МВФ на $8,1 млрд: почему до конца марта Рада должна повысить налоги или спровоцировать печатание гривны

Международный валютный фонд бьет тревогу из-за риска срыва финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов. Парламент фактически парализован и затягивает принятие непопулярных налоговых изменений, в то время как правительство рискует остаться без средств уже через несколько месяцев. Об этом сообщает Bloomberg 17 марта.

Международный валютный фонд бьет тревогу из-за риска срыва финансовой помощи Украине в рамках пакета на 8,1 миллиарда долларов.

Налоговый ультиматум МВФ и крайний срок для Рады

В соответствии с условиями новой четырехлетней кредитной программы, утвержденной в прошлом месяце, Верховная Рада должна до конца марта принять ряд законодательных изменений, которые существенно увеличат налоговую нагрузку на бизнес и население. В частности, ключевые требования касаются введения налога на добавленную стоимость (НДС) для домохозяйств и компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также снижения порога необлагаемого минимума для иностранных посылок.

Эти меры вызывают крайнее недовольство в обществе на пятом году войны, однако их принятие является обязательным условием для разблокирования остальной части финансирования. Из предусмотренной суммы Киев пока получил лишь первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов.

Начиная с 18 марта, миссия Фонда во главе с Гэвином Греем должна провести серию встреч с украинскими парламентариями. На данный момент вашингтонский кредитор остается вторым по величине иностранным донором Киева.

Блокировка европейских миллиардов и риск эмиссии

Ситуация с внешним финансированием обостряется из-за позиции соседних государств. Венгрия и Словакия наложили вето на кредитный пакет Европейского Союза объемом более 90 млрд евро (104 млрд долларов) из-за острого спора по поводу поставок нефти. В результате Украина может полностью исчерпать свои финансовые резервы уже в ближайшее время.

Глава Национального банка Андрей Пышный в своем интервью на прошлой неделе предупредил о самом худшем сценарии. Если обещанные западные деньги не поступят, регулятору придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов (фактическую «печать» гривны) для покрытия бюджетной дыры, как это уже происходило в первый год полномасштабного вторжения. Такая перспектива делает выполнение требований МВФ вопросом выживания экономики.

Политический паралич и угрозы мобилизацией

Затягивание голосования в парламенте является проявлением открытого неповиновения депутатов президенту Владимиру Зеленскому, что грозит полным параличом законодательного органа. Конфликт достиг такой точки, когда президент больше не может рассчитывать на безоговорочную поддержку своего большинства, которое ранее стабильно принимало правительственные инициативы.

В субботу Зеленский публично пригрозил парламентариям призывом в армию. Он заявил, что «готов обсудить с представителями парламента поправки к закону о мобилизации, чтобы депутаты могли отправиться на фронт».

«Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой», — резко обратился он к журналистам в Киеве.

По словам президента, многие законодатели вообще планируют сложить свои полномочия, хотя он не стал раскрывать подробностей. Кроме того, власти теряют поддержку оппозиции.

Почему МВФ требует отмены налоговых льгот

Требование о введении НДС для «упрощенцев» основано на базовых европейских директивах. В ЕС порог для освобождения от НДС составляет около 85 тысяч евро (около 4 млн грн). В Украине же упрощенная система десятилетиями массово используется крупным бизнесом для легального уклонения от уплаты налогов и дробления корпораций на мелкие ФЛП. По статистике, в Украине зарегистрировано лишь около 240 тысяч плательщиков НДС, тогда как в соседней Польше их в десять раз больше — 2,4 миллиона. Кроме того, отмена льгот на иностранные посылки лоббируется для выравнивания конкурентных условий: в настоящее время иностранные платформы (в частности из Китая) имеют налоговые преимущества перед отечественными производителями и ритейлерами.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 10

Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
17 марта 2026, 13:23
Рідна мама за дитину так не побивається, як МВФ — за долю України.
kadaad1988
kadaad1988
17 марта 2026, 14:10
Надеюсь, что и дальше в Зраде не будет голосов и мвф пойдет на три заборных буквы!
bosyak
bosyak
17 марта 2026, 14:49
Альтернатива дуже проста, якщо послати мвф (8 млрд$), то не буде грошей від єс (90 млрд €). І через півроку будете відпрацьовувати трудодні за талони на їжу. Бо всі гроші, за яки живе країна від єс. Не буде ніяких олх, алибаб і фопів. Комусь це подобається. Мені ні.
kadaad1988
kadaad1988
17 марта 2026, 15:08
90 млрд. евро от ЕС не имеют никакого отношения к хотелкам мвф и воровской власти.
zevs1
zevs1
17 марта 2026, 14:11
Так соседней Грузии порог для Упрощенной системы 500000тыс лари в пересчёте это 190000тыс дол США в год.
И как-то МВФ это устраивает, а в Украине это почему-то проблема.
Я Саня
Я Саня
17 марта 2026, 14:55
Мвф пофіг, спочатку їм наша ельліта дає план того де будуть брати гроші, типу от піднімем податки. Вони — ок, піднімай, ми даємо кредит. В новинах наша верхівка пише — мвф вимагає підвищення податків.
Тобто схема така: все списати на мвф. А насправді їм плювати звідки ми візьмемо гроші, хоч нирки в народу повирізають. Але якщо ти сказав що так зробиш, вони того і очікують. Але не вони ініціатори цих законів, а наша ельліта.
bosyak
bosyak
17 марта 2026, 14:45
«зміни до закону про мобілізацію» — мають проголосувати ті ж самі депутати яких Зеленський хоче мобілізувати :) ню ню.
Я Саня
Я Саня
17 марта 2026, 14:51
У всьому винен вмф, наші ж можновладці про народ думають, а клятий фвм все норовить українців притіснити. Що поробиш, вони змушені виконувати умови, інакше що ж тоді красти.
Aleksandr09
Aleksandr09
17 марта 2026, 14:59
Зеленський публічно пригрозив парламентарям призовом до армії" — зашел с козырей, напыщенный полупокер)
kadaad1988
kadaad1988
17 марта 2026, 15:10
Имели они его в одном месте!
