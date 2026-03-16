Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2026, 20:00 Читати українською

Арест соцсчетов, новый банк с эстонским капиталом и 84% выполнения Соглашения с ЕС: главные новости понедельника

Главные финансовые новости понедельника, 16 марта.

Главные финансовые новости понедельника, 16 марта.

На рынок Украины выходит цифровой «Юте Банк»

Учреждение создано Фондом гарантирования вкладов на базе неплатежеспособного «РВС Банка» и продано эстонской группе Iute Group AS. Это первый в Украине случай создания переходного банка с участием иностранного инвестора. Банк будет ориентироваться на розничных клиентов, предоставляя услуги по кредитованию, депозитам и валютным операциям.

Верховный Суд признал законным арест пенсионных и социальных счетов

Государственные исполнители имеют право блокировать счета должников, если у них нет особого статуса, даже в случае зачисления на них социальных выплат. Обязанность доказывать целевое назначение средств и инициировать снятие ареста полностью возложена на граждан. Отмена в 2023 году «военного лимита» в 100 тысяч гривен позволяет налагать арест за любые мелкие долги.

Активами «Мотор-Банка» и «ПИН-Банка» заинтересовались 11 инвесторов

На открытый конкурс ФГВФО по покупке выведенных с рынка банков подали заявки пять банков и шесть небанковских финансовых учреждений, в том числе один европейский инвестор. Наибольшим спросом пользуется ПИН Банк, хотя Мотор-Банк имеет более высокие показатели капитала на момент закрытия — 173 млн грн против 73 млн грн соответственно. Покупка возможна в форме приобретения акций или через создание переходного учреждения.

Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 84%

По итогам 2025 года общий показатель выполнения правительственного документа вырос на 3%, после чего дальнейшая евроинтеграция будет проходить по более жестким правилам адаптации к законодательству ЕС. Несмотря на высокие формальные показатели принятия законов, Еврокомиссия критически оценивает реальное состояние реформ. Брюссель фиксирует политическое давление на антикоррупционные органы и требует фактической очистки судебной системы вместо статистических отчетов.

Аналитики прогнозируют девальвацию до 45,5 грн за доллар и советуют отказаться от депозитов

Валютный рынок Украины вступает в фазу турбулентности на фоне ближневосточного кризиса и задержек с предоставлением макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Аналитики платформы КИТ Group прогнозируют девальвацию национальной валюты до 45,5 грн за доллар и открыто советуют переводить сбережения в наличную валюту, избегая депозитов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами