Арест соцсчетов, новый банк с эстонским капиталом и 84% выполнения Соглашения с ЕС: главные новости понедельника

На рынок Украины выходит цифровой «Юте Банк»

Учреждение создано Фондом гарантирования вкладов на базе неплатежеспособного «РВС Банка» и продано эстонской группе Iute Group AS. Это первый в Украине случай создания переходного банка с участием иностранного инвестора. Банк будет ориентироваться на розничных клиентов, предоставляя услуги по кредитованию, депозитам и валютным операциям.

Верховный Суд признал законным арест пенсионных и социальных счетов

Государственные исполнители имеют право блокировать счета должников, если у них нет особого статуса, даже в случае зачисления на них социальных выплат. Обязанность доказывать целевое назначение средств и инициировать снятие ареста полностью возложена на граждан. Отмена в 2023 году «военного лимита» в 100 тысяч гривен позволяет налагать арест за любые мелкие долги.

Активами «Мотор-Банка» и «ПИН-Банка» заинтересовались 11 инвесторов

На открытый конкурс ФГВФО по покупке выведенных с рынка банков подали заявки пять банков и шесть небанковских финансовых учреждений, в том числе один европейский инвестор. Наибольшим спросом пользуется ПИН Банк, хотя Мотор-Банк имеет более высокие показатели капитала на момент закрытия — 173 млн грн против 73 млн грн соответственно. Покупка возможна в форме приобретения акций или через создание переходного учреждения.

Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 84%

По итогам 2025 года общий показатель выполнения правительственного документа вырос на 3%, после чего дальнейшая евроинтеграция будет проходить по более жестким правилам адаптации к законодательству ЕС. Несмотря на высокие формальные показатели принятия законов, Еврокомиссия критически оценивает реальное состояние реформ. Брюссель фиксирует политическое давление на антикоррупционные органы и требует фактической очистки судебной системы вместо статистических отчетов.

Аналитики прогнозируют девальвацию до 45,5 грн за доллар и советуют отказаться от депозитов