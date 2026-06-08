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8 июня 2026, 18:10 Читати українською

Какие компании способны выстоять в кризисные времена: рейтинг для долгосрочных инвесторов

Современные технологии и геополитические сдвиги заставляют бизнес адаптироваться к нестабильности с беспрецедентной скоростью. Для инвесторов это означает, что традиционные финансовые отчеты становятся все менее надежным индикатором успеха в будущем, о чем говорится в исследовании The Wall Street Journal.

Современные технологии и геополитические сдвиги заставляют бизнес адаптироваться к нестабильности с беспрецедентной скоростью.

WSJ Leadership Institute совместно с Bendable Labs составили рейтинг «Лучшие компании для будущего», который стоит рассматривать как стратегический ориентир для формирования долгосрочных инвестиционных портфелей.

В отличие от традиционных рейтингов, оценивающих лишь текущую прибыль, этот фокус смещен на способность компаний адаптироваться. Аналитики использовали 30 показателей, учитывающих не только финансовую устойчивость, но и инновационность, готовность внедрять ИИ, кадровый потенциал и организационную гибкость.

Лидеры этого списка, по мнению WSJ, обладают самым высоким запасом прочности перед лицом глобальных потрясений на ближайшие 10−20 лет.

Лидеры рейтинга и их реальные риски

Первую строчку списка заняла компания Nvidia, получившая высшие оценки за готовность к ИИ, операционную гибкость и финансовые показатели. Однако авторы рейтинга дают инвесторам важный урок: даже у самой успешной компании мира есть уязвимые места. По показателю устойчивости к внешним рискам Nvidia оказалась лишь на 110-м месте из-за критической зависимости от производственных цепочек на Тайване и в Китае.

В топ-6 рейтинга вошли технологические гиганты, которые сегодня являются базовыми для многих инвест-портфелей:

  • Alphabet

  • Microsoft

  • Meta

  • Cisco

  • Salesforce.

Помимо технологического сектора, в список попали игроки из других отраслей. Первой нетехнологической компанией стала Mastercard (7-е место), а единственной представительницей медицинского сектора в первой двадцатке — Johnson & Johnson (20-е место).

Важный акцент: рейтинг доказывает, что для долгосрочного инвестирования важно выбирать тех, кто умеет сочетать отраслевое преимущество с эффективным менеджментом человеческого капитала.

Портфельные выводы: диверсификация через инновации

Интересно, что в отдельных категориях доминировали неожиданные игроки, что может быть полезно для узкоспециализированных инвесторов. Например, по показателю кадрового потенциала лучшей стала авиакомпания Delta Air Lines. А по финансовой устойчивости лидерство захватила Texas Pacific Land, владеющая огромными земельными ресурсами.

Авторы исследования предупреждают: состав индекса S&P 500 постоянно обновляется. Почти половина входящих в него сегодня компаний не были его частью еще 20 лет назад. Это означает, что для успешных долгосрочных инвестиций нужно следить за тем, насколько успешно выбранные компании осваивают искусственный интеллект и сохраняют гибкость в кризисных условиях.

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Источник: Минфин
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