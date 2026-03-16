Блокировка пенсий и социальных выплат: Верховный Суд возложил ответственность за снятие ареста на граждан

Государственные исполнители имеют законное право налагать арест на банковские счета украинцев, даже если на них поступают пенсии или социальные пособия, если система финансового учреждения не идентифицирует их как «счета со специальным режимом». Согласно новому судебному прецеденту, ответственность за подтверждение целевого назначения средств и последующее снятие блокировки полностью лежит на самих должниках, а не на государстве или банке. Об этом сообщает Верховный Суд.

Презумпция законности ареста

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КГС ВС) поставила точку в спорах о законности внезапной блокировки счетов в социальных сетях. Рассматривая жалобу физического лица на действия государственного исполнителя, суд подтвердил, что арест средств в пределах суммы задолженности при открытии исполнительного производства является абсолютно правомерной мерой.

Юридическая логика заключается в том, что если банковский счет не имеет официального статуса «специального режима использования», а на него могут поступать средства с различным целевым назначением (например, как пенсия, так и обычные частные переводы), банк зачастую не располагает исчерпывающей информацией о характере поступлений. Соответственно, банк не может указать исполнителю, какие средства можно арестовывать, а какие — нет. В таких условиях исполнитель действует в рамках закона, блокируя счет «вслепую».

Доказательство происхождения средств — проблема должника

Судьи подчеркнули, что сам факт наложения ареста не означает автоматическую конфискацию или безвозвратную списание защищенных законом социальных выплат. Это лишь временная блокировка права распоряжаться деньгами на период выяснения обстоятельств.

Однако снять этот арест исполнитель обязан только после того, как получит от банка или от самого должника документальное подтверждение того, что замороженные средства являются именно пенсией или социальной выплатой. Если банк промолчал, а должник не обратился в учреждение за соответствующими справками и не предоставил их в исполнительную службу, дальнейшие действия исполнителя (вплоть до списания средств в счет долга) суд не признает противоправными.

Имущество, защищенное от конфискации

Несмотря на строгость финансовых санкций, закон устанавливает ограничения в отношении личного имущества должников. Согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», даже при наличии значительных и доказанных долгов исполнители не имеют права изымать предметы первой необходимости. В перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, входят:

предметы повседневного бытового и личного пользования, необходимые для удовлетворения физиологических и гигиенических потребностей;

предметы личного пользования и одежда;

все лекарственные средства;

минимальный набор мебели и бытовой техники (по одной кровати и стулу на каждого человека, а также один стол, один шкаф и один холодильник на всю семью).

Системные пробелы и отмена «военного лимита»

Согласно части 2 статьи 52 Закона Украины «Об исполнительном производстве», взыскание долгов со счетов, на которые поступают исключительно пенсии, социальная помощь или выплаты лицам с инвалидностью, строго запрещено. Однако на практике в Украине не существует жесткого технического разделения карт на исключительно «социальные» и «обычные текущие», что регулярно приводит к ошибочным блокировкам со стороны Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

Ситуация для должников резко ухудшилась в мае 2023 года, когда правительство отменило военно-временную норму, запрещавшую арестовывать счета, если сумма задолженности была меньше 100 000 гривен. С тех пор счета блокируют даже за самые мелкие задолженности (например, неоплаченные штрафы за нарушение ПДД или коммунальные долги). Чтобы не остаться без средств к существованию во время блокировки счета, закон позволяет должнику обратиться к исполнителю с заявлением о разблокировании гарантированной суммы для текущих расходов (в размере двух минимальных зарплат в месяц), однако этот механизм также не работает автоматически и требует активных действий со стороны гражданина.