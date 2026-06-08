Реальные доходы в Европе: почему динамика зарплат не успевает за инфляцией

Экономическая ситуация в ЕС на фоне глобальной нестабильности и роста цен на энергоносители заставляет европейцев по-новому оценивать свой уровень жизни. Последний отчет Indeed Hiring Lab демонстрирует тревожную тенденцию: в первом полугодии 2026 года потребительская инфляция в еврозоне начала опережать рост номинальных зарплат, заложенных в новых вакансиях.

Согласно данным Eurostat и Indeed, в апреле 2026 года инфляция в ЕС достигла 3,2%, тогда как годовой рост зарплат в объявлениях о работе составил всего 2,3%. Это означает, что реальная покупательная способность работников продолжает снижаться.

Где зарплаты еще держатся: исключения на рынке

Хотя в целом по еврозоне наблюдается «зарплатная стагнация», некоторые страны демонстрируют лучшие показатели благодаря специфике локальных рынков:

Великая Британия: остается исключением, где зарплаты растут на 4% в годовом выражении, что пока опережает инфляцию в 2,8%.

Германия: несмотря на общую напряженность, зарплаты в вакансиях выросли на 3,2%, что немного выше инфляции в 2,9%.

Ирландия: здесь также фиксируется небольшой положительный разрыв: прирост зарплат составляет 3,7% при инфляции 3,6%.

Ключевым фактором в этих странах остается острый дефицит квалифицированных кадров, который вынуждает работодателей пересматривать оклады в сторону повышения, чтобы привлечь персонал.

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Кто теряет: стагнация в Западной Европе

В развитых экономиках ситуация выглядит сложнее. Стагнация производительности труда и высокие цены на энергоносители удерживают реальные доходы на низком уровне:

Франция: ситуация крайне сложная. Темпы роста зарплат в новых вакансиях остаются на крайне низком уровне — всего 1,1%, тогда как инфляция подскочила до 2,5%.

Италия: страна испытывает серьезное давление. Здесь прирост зарплат в вакансиях остается на уровне 0,6%, что значительно ниже инфляции в 2,8%.

Аналитика рынка свидетельствует, что из-за столь стремительного роста цен реальные доходы в Италии и Франции демонстрируют стагнацию, которая фактически «съедает» благосостояние населения.

Парадокс «инфляции образа жизни»

Экономисты Indeed подчеркивают важный нюанс: даже в странах с позитивной динамикой зарплат (как, например, Ирландия) реальный уровень благосостояния не растет пропорционально.

Причина заключается в опережающем росте цен на аренду жилья и коммунальные услуги, что составляет до 40% расходов среднего домохозяйства. Номинальная прибавка в 3% полностью нивелируется ростом цен на аренду на 6−7% в крупных городах.

Компании в ЕС пытаются минимизировать постоянные расходы на персонал, предоставляя разовые «антиинфляционные» премии вместо повышения базовых окладов. Такой метод позволяет бизнесу выживать в условиях кризиса, но оставляет работников в состоянии финансовой неопределенности на 2027 год.

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