Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 марта 2026, 8:00 Читати українською

Покупкой Мотор-Банка и ПИН Банка заинтересовались 11 инвесторов. Кто в списке претендентов

Заинтересованность в приобретении неплатежеспособных активов Мотор-Банк и ПИН Банк, которые выставил на открытый конкурс Фонд гарантирования вкладов физических лиц, уже проявили 11 потенциальных инвесторов, среди которых один иностранный. Об этом сообщила директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай во время встречи с журналистами, пишет «Укринформ».

Интерес инвесторов к банкам

По ее словам, конкурс был объявлен 23 февраля. Первоначально интерес к приобретению банков проявили три финансовых учреждения, после чего фонд провел дополнительные встречи с представителями рынка, чтобы объяснить потенциал таких сделок.

В результате, возможностью покупки банков заинтересовались 11 инвесторов, среди которых пять банков и шесть небанковских финансовых учреждений, в том числе один европейский небанковский инвестор. Покупка возможна как в форме приобретения акций, так и через создание переходного банка.

Имена участников конкурса официально не раскрываются. В то же время среди медиа среди потенциальных претендентов называли Асвио Банк, Таскомбанк и Индустриалбанк, а среди небанковских учреждений — EasyPay и Эска Капитал.

«У нас никогда такого аншлага не было. Некоторые инвесторы подались сразу на два банка», — отметила Билай.

К какому банку наибольший интерес

По ее словам, больший интерес вызывает ПИН Банк, однако Мотор-Банк выглядит более привлекательным с точки зрения банковского регулирования.

Предыстория

В четверг, 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.

Показатели капитала на момент закрытия (при норме не менее 200 млн грн):

  • Мотор-Банк — 173 млн грн.
  • Первый инвестиционный банк — 73 млн грн.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами