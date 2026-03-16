Покупкой Мотор-Банка и ПИН Банка заинтересовались 11 инвесторов. Кто в списке претендентов

Заинтересованность в приобретении неплатежеспособных активов Мотор-Банк и ПИН Банк, которые выставил на открытый конкурс Фонд гарантирования вкладов физических лиц, уже проявили 11 потенциальных инвесторов, среди которых один иностранный. Об этом сообщила директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай во время встречи с журналистами, пишет «Укринформ».

Интерес инвесторов к банкам

По ее словам, конкурс был объявлен 23 февраля. Первоначально интерес к приобретению банков проявили три финансовых учреждения, после чего фонд провел дополнительные встречи с представителями рынка, чтобы объяснить потенциал таких сделок.

В результате, возможностью покупки банков заинтересовались 11 инвесторов, среди которых пять банков и шесть небанковских финансовых учреждений, в том числе один европейский небанковский инвестор. Покупка возможна как в форме приобретения акций, так и через создание переходного банка.

Имена участников конкурса официально не раскрываются. В то же время среди медиа среди потенциальных претендентов называли Асвио Банк, Таскомбанк и Индустриалбанк, а среди небанковских учреждений — EasyPay и Эска Капитал.

«У нас никогда такого аншлага не было. Некоторые инвесторы подались сразу на два банка», — отметила Билай.

К какому банку наибольший интерес

По ее словам, больший интерес вызывает ПИН Банк, однако Мотор-Банк выглядит более привлекательным с точки зрения банковского регулирования.

Предыстория

В четверг, 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.

Показатели капитала на момент закрытия (при норме не менее 200 млн грн):