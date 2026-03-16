українська
16 марта 2026, 18:36 Читати українською

Аналитики прогнозируют девальвацию до 45,5 грн за доллар и советуют отказаться от депозитов

Валютный рынок Украины вступает в фазу турбулентности на фоне ближневосточного кризиса и задержек с предоставлением макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Аналитики платформы КИТ Group прогнозируют девальвацию национальной валюты до 45,5 грн за доллар и открыто советуют переводить сбережения в наличную валюту, избегая депозитов.

Глобальные факторы: дорогая нефть и сильный доллар

Согласно представленному отчету, главным внешним фактором, повлиявшим на колебания курса, стала ситуация на Ближнем Востоке. Из-за атак Ирана на транспортную и нефтяную инфраструктуру цена эталонной марки нефти Brent превысила отметку в $101,4 за баррель. Некоторые аналитики уже ожидают дальнейшего скачка до $140. Рынок не успокоило даже заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении рекордных 400 миллионов баррелей резервной нефти.

На этом фоне инвесторы массово устремляются к доллару как к защитному активу: за последний месяц индекс DXY (отношение доллара к корзине из шести валют) вырос на 3,33%. В то же время евро теряет позиции из-за жесткой зависимости экономики ЕС от импорта энергоносителей. Пара EUR/USD просела с отметки 1,1766 в начале месяца до 1,1445 в середине марта.

От центральных банков не ожидают смягчения денежно-кредитной политики. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может отложить снижение ставок до июня, а ФРС США — до сентября. Причиной является риск разгона инфляции выше 3%, несмотря на то, что в феврале инфляция в США составила 2,4%, а экономика потеряла 92 тысячи рабочих мест.

Давление на гривну и сокращение резервов

Внутренний украинский рынок испытывает давление из-за роста спроса на валюту со стороны импортеров, вынужденных закупать топливо и энергооборудование по более высоким ценам.

Ситуация осложняется политическими факторами: выделение обещанных 90 миллиардов евро макрофинансовой поддержки от ЕС на 2025−2027 годы тормозится Венгрией и Словакией. В настоящее время европейские чиновники рассматривают альтернативный вариант — двусторонний заем на 30 миллиардов евро, который не требует единогласного одобрения.

Эти факторы уже повлияли на золотовалютные запасы страны. По предварительным данным, международные резервы НБУ в феврале сократились на 5% и по состоянию на 1 марта 2026 года составили $54,75 млрд. Этого объема достаточно для покрытия 5,7 месяцев будущего импорта. Национальный банк продолжает осуществлять интервенции, чтобы не допустить дефицита наличности в кассах банков.

Динамика курсов и расширение банковских спредов

В течение первой половины марта официальный курс доллара вырос с 43,2 до 44,14 грн/долл. На межбанковском рынке торги 13 марта достигли коридора 44,12−44,17 грн/долл. Наличный рынок реагирует более агрессивно: курс продажи достиг 44,35−44,60 грн/долл. (покупка — 43,80−44,10 грн/долл.).

Официальный курс евро, напротив, снизился с 51,02 до 50,66 грн, однако на наличном рынке цена продажи стабильно держится на уровне 51,1−51,50 грн/евро (покупка — 50,2−50,70 грн/евро).

Показательным является расширение спредов (разницы между ценой покупки и продажи валюты). Из-за отсутствия предсказуемости финансовые учреждения закладывают максимальные риски в свои курсы: по наличному доллару спред расширился до 0,45−0,60 грн, а по евро составляет беспрецедентные 0,65−1 грн.

Прогнозы и рекомендации

По расчетам KIT Group, валютный рынок ожидает дальнейшую девальвацию:

  • Доллар: в краткосрочной перспективе (1−2 недели) курс будет держаться на отметке 44,20 грн (базовый диапазон 43,90−44,30 грн). В перспективе более 6 месяцев возможно ослабление гривны до 44,4−45,5 грн/долл.
  • Евро: в ближайшие недели ожидается диапазон 50,85−51,70 грн. В перспективе на полгода возможен рост курса евро в Украине до 53,00−53,50 грн.

Авторы отчета рекомендуют инвесторам держать 50% активов в долларах и 30% в евро (остальную часть советуют диверсифицировать в фунтах стерлингов и швейцарских франках). При этом компания категорически не рекомендует хранить деньги на срочных гривневых депозитах, предлагая использовать гривну исключительно для текущих расходов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 2

Kharakternyk
16 марта 2026, 20:03
Греція не так давно вже заморожувала депозити. І в них війни не було. Наші можуть не лише депо, а й піраміду ОВДП і направити всі ці кошти на фронт. Там вони потрібніші.
lider2000
16 марта 2026, 20:21
Страна банкрот
