Правительственный офис по координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что по итогам 2025 года Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на 84%. Этот отчет станет последним в рамках текущего формата, поскольку дальнейшая интеграция страны и подготовка к членству будут проходить по более строгим правилам адаптации к европейскому законодательству. Об этом сообщает Правительственный портал 16 марта.

Сухая статистика вместо реальных реформ

По официальным данным правительства, в течение прошлого года продолжалась реализация положений Соглашения, в частности в части Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Общий показатель выполнения документа за 2025 год вырос на 3 процентных пункта — с 81% до 84%.

В разбивке по государственным учреждениям за весь период действия Соглашения (2014−2025 годы) результаты распределились следующим образом:

Кабинет Министров Украины выполнил 81 % возложенных на него задач;

Верховная Рада Украины — 74%;

Другие органы государственной власти — 68 %.

Представители правительства выделяют несколько секторов, в которых в 2025 году отмечена наибольшая динамика роста. Финансовый сектор прибавил 8% (повысив общий прогресс до 82%), социальная политика и трудовые отношения — 7% (до 87%), таможенные вопросы — 5% (до 96%), а сельское хозяйство — 5% (до 79%).

Абсолютными лидерами, где уровень выполнения обязательств приблизился к максимуму, формально стали сферы статистики и обмена информацией (100%), образования, обучения и молодежи (99%), а также интеллектуальной собственности (98%).

Переход к новому формату

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подтвердил, что это итоговый отчет по внедрению Соглашения об ассоциации. Чиновник уверяет, что государство достигает «экономической, правовой и институциональной совместимости» с Европой, а в дальнейшем все необходимые для членства шаги будут фиксироваться исключительно в Национальной программе адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

В свою очередь, генеральный директор Правительственного офиса Александр Ильков добавил, что Киев поддерживает постоянный диалог с европейскими партнерами, а сам документ подготовлен специально к девятому заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС для «предметного обсуждения» дальнейших действий. Однако правительство традиционно представляет эти цифры как неоспоримое свидетельство системной работы, игнорируя тот факт, что за высокими процентами часто скрывается лишь формальное принятие законов, а не их фактическое действие.

Тень коррупции над евроинтеграцией

Несмотря на оптимистичные 84% выполнения Соглашения об ассоциации (документа, подписанного ещё в 2014 году, который регулировал преимущественно свободную торговлю и базовое сближение стандартов), реальный прогресс Украины на пути к полноправному членству в ЕС оценивается Брюсселем гораздо более критично. Согласно последнему отчету Европейской комиссии о расширении за 2025 год, формальный прогресс часто сопровождается тревожными политическими тенденциями. В частности, Еврокомиссия прямо указала на политическое давление на антикоррупционные органы (НАБУ, САП) и общественных активистов, оценив реальные сдвиги в борьбе с коррупцией крайне сдержанно. В настоящее время Украина переходит к процессу скрининга и переговоров по 33 разделам права ЕС, где ключевыми условиями являются не статистика переводов директив, а реальная очистка судебной системы, деолигархизация и верховенство права — именно те сферы, где отечественные чиновники традиционно оказывают наибольшее сопротивление.