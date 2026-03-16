Правительство заявляет о 84% совместимости с ЕС накануне строгого скрининга со стороны Брюсселя

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
16 марта 2026, 13:16

Правительство заявляет о 84% совместимости с ЕС накануне строгого скрининга со стороны Брюсселя

Правительственный офис по координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что по итогам 2025 года Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на 84%. Этот отчет станет последним в рамках текущего формата, поскольку дальнейшая интеграция страны и подготовка к членству будут проходить по более строгим правилам адаптации к европейскому законодательству. Об этом сообщает Правительственный портал 16 марта.

Правительственный офис по координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что по итогам 2025 года Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на 84%.

Сухая статистика вместо реальных реформ

По официальным данным правительства, в течение прошлого года продолжалась реализация положений Соглашения, в частности в части Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA). Общий показатель выполнения документа за 2025 год вырос на 3 процентных пункта — с 81% до 84%.

В разбивке по государственным учреждениям за весь период действия Соглашения (2014−2025 годы) результаты распределились следующим образом:

  • Кабинет Министров Украины выполнил 81 % возложенных на него задач;
  • Верховная Рада Украины — 74%;
  • Другие органы государственной власти — 68 %.

Представители правительства выделяют несколько секторов, в которых в 2025 году отмечена наибольшая динамика роста. Финансовый сектор прибавил 8% (повысив общий прогресс до 82%), социальная политика и трудовые отношения — 7% (до 87%), таможенные вопросы — 5% (до 96%), а сельское хозяйство — 5% (до 79%).

Абсолютными лидерами, где уровень выполнения обязательств приблизился к максимуму, формально стали сферы статистики и обмена информацией (100%), образования, обучения и молодежи (99%), а также интеллектуальной собственности (98%).

Переход к новому формату

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка подтвердил, что это итоговый отчет по внедрению Соглашения об ассоциации. Чиновник уверяет, что государство достигает «экономической, правовой и институциональной совместимости» с Европой, а в дальнейшем все необходимые для членства шаги будут фиксироваться исключительно в Национальной программе адаптации законодательства Украины к праву ЕС.

В свою очередь, генеральный директор Правительственного офиса Александр Ильков добавил, что Киев поддерживает постоянный диалог с европейскими партнерами, а сам документ подготовлен специально к девятому заседанию Комитета ассоциации между Украиной и ЕС для «предметного обсуждения» дальнейших действий. Однако правительство традиционно представляет эти цифры как неоспоримое свидетельство системной работы, игнорируя тот факт, что за высокими процентами часто скрывается лишь формальное принятие законов, а не их фактическое действие.

Тень коррупции над евроинтеграцией

Несмотря на оптимистичные 84% выполнения Соглашения об ассоциации (документа, подписанного ещё в 2014 году, который регулировал преимущественно свободную торговлю и базовое сближение стандартов), реальный прогресс Украины на пути к полноправному членству в ЕС оценивается Брюсселем гораздо более критично. Согласно последнему отчету Европейской комиссии о расширении за 2025 год, формальный прогресс часто сопровождается тревожными политическими тенденциями. В частности, Еврокомиссия прямо указала на политическое давление на антикоррупционные органы (НАБУ, САП) и общественных активистов, оценив реальные сдвиги в борьбе с коррупцией крайне сдержанно. В настоящее время Украина переходит к процессу скрининга и переговоров по 33 разделам права ЕС, где ключевыми условиями являются не статистика переводов директив, а реальная очистка судебной системы, деолигархизация и верховенство права — именно те сферы, где отечественные чиновники традиционно оказывают наибольшее сопротивление.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Перший Потужний
Перший Потужний
16 марта 2026, 13:35
@Україна переходить до процесу скринінгу та перемовин за 33 розділами права ЄС, де ключовими умовами є не статистика перекладів директив, а реальне очищення судової системи, деолігархізація та верховенство права

ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

Україна і «верховенство права», до першого квітня наче ще далеко)))

Світ завдяки твіттеру (Х) вже побачив яке в Україні «верховенство права»))0)0))0)))0)0)0)))0))0))0)))
