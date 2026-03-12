Главное за четверг: Доллар по 44 грн, кэшбек на топливо и доплаты по 1 500 грн

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Доллар по 44 грн, кэшбек на топливо и доплаты по 1 500 грн

Главное за четверг, 12 марта.

Главное за четверг, 12 марта.

Доллар пробил 44 грн: НБУ поднял курс до нового максимума

Национальный банк установил курсы валют на пятницу, 13 марта. Доллар и евро подорожали, при чем американская валюта достигла нового исторического максимума. На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 грн, что является новым историческим максимумом. Это на 18 копеек больше, чем в четверг (43,98 грн). Предыдущий исторический максимум доллара: 43,98 грн. (12.03.26).

До 15% кэшбека на горючее: как украинцы смогут возвращать деньги за каждую заправку

Программа кэшбека на горючее будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к инициативе. Размер компенсации от государства зависит от вида топлива, который вы выбираете: 15% кэшбека — на дизельное топливо; 10% кэшбека — на бензин; 5% кэшбека — на автомобильный газ.

Приватизация Приватбанка в Действии: смогут ли украинцы на ней заработать

О необходимости приватизации ПриватБанка начали говорить уже незадолго после его перехода в государственную собственность. Эти идеи высказывались как в правительстве, так и в Нацбанке. Кабмин стремится вернуть залитые для спасения банка деньги, а регулятор видит риски от чрезмерного государственного влияния на банковский сектор. В этом году бывший глава НКЦБФР Руслан Магомедов представил свой план приватизации учреждения, предусматривающего привлечение широкого круга частных инвесторов. Смогут ли украинцы заработать на такой приватизации и реалистично ли ее проведение, разбирался «Минфин».

Минсоцполитики готовит программу доплат: 13 млн украинцев получат по 1500 грн

Министерство социальной политики Украины должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для пенсионеров и других граждан, получающих социальную помощь. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Креди Агриколь Украина договорился о покупке Банка Львов

Креди Агриколь Украина, работающий на рынке Украины более 30 лет, подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала Банка Львов, украинского банка, ориентированного на малый и средний бизнес с головным офисом во Львове.

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% — Госстат

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила Государственная служба статистики. При этом номинальный ВВП составил 8931,2 млрд грн.

Заберет ли ИИ вашу работу: кто в зоне риска уже сегодня

Недавно «Минфин» провел среди читателей опросы о том, готовятся ли они к изменениям на рынке труда из-за развития искусственного интеллекта. Почти 40% респондентов ответили, что не считают ИИ реальным конкурентом в своей профессии, а еще 19% вообще не планируют адаптироваться, потому что надеются «доработать» на имеющемся опыте. На этом фоне мы решили разобраться, что же на самом деле уже происходит на глобальном рынке труда: какие профессии ИИ вытесняет уже сегодня, какие только меняет, и почему история Генри Форда может оказаться неожиданно актуальной в 2026 году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают buga1991, messenger, Rusing и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами