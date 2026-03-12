Главное за четверг: Доллар по 44 грн, кэшбек на топливо и доплаты по 1 500 грн

Доллар пробил 44 грн: НБУ поднял курс до нового максимума

Национальный банк установил курсы валют на пятницу, 13 марта. Доллар и евро подорожали, при чем американская валюта достигла нового исторического максимума. На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 44,16 грн, что является новым историческим максимумом. Это на 18 копеек больше, чем в четверг (43,98 грн). Предыдущий исторический максимум доллара: 43,98 грн. (12.03.26).

До 15% кэшбека на горючее: как украинцы смогут возвращать деньги за каждую заправку

Программа кэшбека на горючее будет работать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к инициативе. Размер компенсации от государства зависит от вида топлива, который вы выбираете: 15% кэшбека — на дизельное топливо; 10% кэшбека — на бензин; 5% кэшбека — на автомобильный газ.

Приватизация Приватбанка в Действии: смогут ли украинцы на ней заработать

О необходимости приватизации ПриватБанка начали говорить уже незадолго после его перехода в государственную собственность. Эти идеи высказывались как в правительстве, так и в Нацбанке. Кабмин стремится вернуть залитые для спасения банка деньги, а регулятор видит риски от чрезмерного государственного влияния на банковский сектор. В этом году бывший глава НКЦБФР Руслан Магомедов представил свой план приватизации учреждения, предусматривающего привлечение широкого круга частных инвесторов. Смогут ли украинцы заработать на такой приватизации и реалистично ли ее проведение, разбирался «Минфин».

Минсоцполитики готовит программу доплат: 13 млн украинцев получат по 1500 грн

Министерство социальной политики Украины должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для пенсионеров и других граждан, получающих социальную помощь. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Креди Агриколь Украина договорился о покупке Банка Львов

Креди Агриколь Украина, работающий на рынке Украины более 30 лет, подписал соглашение о приобретении до 100% акционерного капитала Банка Львов, украинского банка, ориентированного на малый и средний бизнес с головным офисом во Львове.

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% — Госстат

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 1,8% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила Государственная служба статистики. При этом номинальный ВВП составил 8931,2 млрд грн.

Заберет ли ИИ вашу работу: кто в зоне риска уже сегодня

Недавно «Минфин» провел среди читателей опросы о том, готовятся ли они к изменениям на рынке труда из-за развития искусственного интеллекта. Почти 40% респондентов ответили, что не считают ИИ реальным конкурентом в своей профессии, а еще 19% вообще не планируют адаптироваться, потому что надеются «доработать» на имеющемся опыте. На этом фоне мы решили разобраться, что же на самом деле уже происходит на глобальном рынке труда: какие профессии ИИ вытесняет уже сегодня, какие только меняет, и почему история Генри Форда может оказаться неожиданно актуальной в 2026 году.