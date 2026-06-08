Интеллектуальный эскорт покоряет Кремниевую долину: умные девушки зарабатывают на сопровождении разработчиков ИИ

В Кремниевой долине набирает обороты новый тренд — элитные эскорт-услуги для разработчиков искусственного интеллекта. Пока техгиганты вливают в ИИ миллиарды долларов, богатые, но закрытые в себе инженеры и основатели стартапов готовы платить безумные деньги за компанию девушек, с которыми можно на равных поговорить о высоких технологиях. Деталями этого необычного бизнеса поделилось издание Forbes .

Одной из героинь материала стала Мэйда Марек (это ее псевдоним). В 2024 году она окончила университет и устроилась на обычную должность в финансовой сфере. Однако девушка быстро поняла: вскоре ее работу полностью заберет искусственный интеллект.

Поэтому Мэйда решила зарабатывать на своих сильнейших сторонах — уме, харизме и искреннем интересе к технологиям. Она пошла в элитный эскорт, так как уверена: в этой сфере искусственный интеллект точно еще очень долго не сможет потеснить человека.

Секс, биохакинг и акции Nvidia

Как говорят сами девушки, клиенты платят им не за интим, а за возможность часами обсуждать сложные технические темы. В последнее время к Мэйде все чаще обращаются инженеры и топ-менеджеры из Nvidia и ведущих ИИ-лабораторий.

Вот о чем они обычно разговаривают за ужином:

когда появится общий искусственный интеллект (AGI) и безопасен ли он для мира;

биохакинг, трансгуманизм и то, как с помощью технологий продлить жизнь;

развитие криптовалют и будущее децентрализованных финансов;

последние новости и разработки в сфере микросхем и полупроводников.

Другая известная в этой сфере девушка по имени Аелла, которая является профессиональным дата-аналитиком, говорит, что спрос на умных и привлекательных спутниц в Долине просто огромный. Современные создатели ИИ хотят, чтобы красивая девушка не просто молча слушала их, а действительно понимала их идеи о будущем человечества.

Из-за безумного графика, постоянного стресса и нехватки времени молодые основатели компаний выбирают «отношения по договоренности». Здесь они получают тепло, заботу и глубокого собеседника, но без ссор и обязательств.

Пока Кремниевая долина создает технологии будущего, ее жители формируют совершенно новые услуги, подстраиваясь под вызовы цифровой эпохи.