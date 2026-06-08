Интеллектуальный эскорт покоряет Кремниевую долину: умные девушки зарабатывают на сопровождении разработчиков ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2026, 15:10 Читати українською

Интеллектуальный эскорт покоряет Кремниевую долину: умные девушки зарабатывают на сопровождении разработчиков ИИ

В Кремниевой долине набирает обороты новый тренд — элитные эскорт-услуги для разработчиков искусственного интеллекта. Пока техгиганты вливают в ИИ миллиарды долларов, богатые, но закрытые в себе инженеры и основатели стартапов готовы платить безумные деньги за компанию девушек, с которыми можно на равных поговорить о высоких технологиях. Деталями этого необычного бизнеса поделилось издание Forbes.

В Кремниевой долине набирает обороты новый тренд — элитные эскорт-услуги для разработчиков искусственного интеллекта.

Одной из героинь материала стала Мэйда Марек (это ее псевдоним). В 2024 году она окончила университет и устроилась на обычную должность в финансовой сфере. Однако девушка быстро поняла: вскоре ее работу полностью заберет искусственный интеллект.

Поэтому Мэйда решила зарабатывать на своих сильнейших сторонах — уме, харизме и искреннем интересе к технологиям. Она пошла в элитный эскорт, так как уверена: в этой сфере искусственный интеллект точно еще очень долго не сможет потеснить человека.

Секс, биохакинг и акции Nvidia

Как говорят сами девушки, клиенты платят им не за интим, а за возможность часами обсуждать сложные технические темы. В последнее время к Мэйде все чаще обращаются инженеры и топ-менеджеры из Nvidia и ведущих ИИ-лабораторий.

Вот о чем они обычно разговаривают за ужином:

  • когда появится общий искусственный интеллект (AGI) и безопасен ли он для мира;

  • биохакинг, трансгуманизм и то, как с помощью технологий продлить жизнь;

  • развитие криптовалют и будущее децентрализованных финансов;

  • последние новости и разработки в сфере микросхем и полупроводников.

Другая известная в этой сфере девушка по имени Аелла, которая является профессиональным дата-аналитиком, говорит, что спрос на умных и привлекательных спутниц в Долине просто огромный. Современные создатели ИИ хотят, чтобы красивая девушка не просто молча слушала их, а действительно понимала их идеи о будущем человечества.

Из-за безумного графика, постоянного стресса и нехватки времени молодые основатели компаний выбирают «отношения по договоренности». Здесь они получают тепло, заботу и глубокого собеседника, но без ссор и обязательств.

Пока Кремниевая долина создает технологии будущего, ее жители формируют совершенно новые услуги, подстраиваясь под вызовы цифровой эпохи.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами