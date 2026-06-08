Налоговая открыла десятки онлайн-пунктов консультаций

Государственная налоговая служба Украины существенно расширила географию своей сети онлайн-помощи налогоплательщикам. Только за последние две недели в разных регионах страны заработали еще 39 новых дистанционных пунктов Офисов налоговых консультантов. Детали этой инициативы обнародовала Государственная налоговая служба Украины .

Благодаря масштабному расширению общая сеть онлайн-поддержки теперь насчитывает 20 полноценных Офисов налоговых консультантов и 58 онлайн-пунктов, работающих по всей стране. Это позволяет предпринимателям и обычным гражданам оперативно решать сложные вопросы без личных визитов в главные областные налоговые инспекции и долгих очередей.

Где искать помощь и как она работает

Новые онлайн-пункты начали работу практически во всех уголках Украины.

Больше всего новых точек дистанционной связи появилось в следующих областях:

Одесская область — 14 новых пунктов;

Львовская и Киевская области — по 6 пунктов;

Житомирская, Полтавская, Ровненская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области — по 3 пункта;

Кировоградская, Николаевская, Тернопольская и Черновицкая области — по 2 пункта;

Днепропетровская, Закарпатская и Хмельницкая области — по 1 пункту.

Многих предпринимателей интересует, как именно работает этот сервис и нужно ли для этого регистрировать отдельный личный кабинет. На самом деле все устроено гораздо проще и работает по принципу «единого окна» непосредственно на местах.

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Чтобы получить консультацию, налогоплательщику не нужно устанавливать дополнительные программы или регистрироваться на новых платформах. Достаточно обратиться в свой местный Центр обслуживания налогоплательщиков (ЦОН), на базе которого и открывают такие онлайн-пункты.

Процесс получения помощи выглядит следующим образом:

плательщик обращается в онлайн-пункт в местной налоговой;

модератор на месте помогает четко сформулировать и определить тематику вопроса;

с помощью современного оборудования и защищенных каналов связи модератор организует прямую видеовстречу с профильным специалистом Главного управления ГНС соответствующей области.

Таким образом, даже жители небольших городов или отдаленных общин могут получить бесплатную профессиональную консультацию от лучших специалистов областного уровня, не тратя время на поездки в областные центры. Специалисты дистанционно помогают разобраться с нюансами подачи отчетности, использованием Электронного кабинета плательщика, правильным применением законодательства, а также сопровождают на начальных этапах открытия и ведения бизнеса.

Почему это важно для ФЛП и малого бизнеса

Развитие таких бесплатных цифровых сервисов очень полезно для упрощения работы предпринимателей. Особенно это актуально в современных реалиях, когда бизнес часто вынужден адаптироваться к сложным условиям, менять место жительства или работать дистанционно. Возможность быстро проверить свои отчеты или проконсультироваться онлайн помогает малому бизнесу избегать ошибок и, соответственно, неприятных штрафов.

Кроме того, это позволяет сэкономить кучу времени на поездках в учреждения и сосредоточиться на развитии собственного дела.

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