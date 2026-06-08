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8 июня 2026, 16:32 Читати українською

Получить админуслугу в строительстве стало удобнее: детали

Во всех центрах предоставления административных услуг Украины уже доступна возможность выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) для получения административных услуг по объектам незначительной сложности — класса последствий СС1. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин.

Во всех центрах предоставления административных услуг Украины уже доступна возможность выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) для получения административных услуг по объектам незначительной сложности — класса последствий СС1.

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Что это дает заказчику

Согласно постановлению, принятому Правительством в конце апреля, заказчики строительства могут самостоятельно выбирать, в каком органе получать административную услугу — в местном органе ГАСК или в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Речь идет о территориях, где полномочия по предоставлению таких услуг делегированы органам местного самоуправления. Список таких территорий — по ссылке.

Как воспользоваться

В настоящее время реализована техническая возможность воспользоваться этим механизмом в ЦНАП при подаче документов об объектах класса последствий СС1 — сообщений и деклараций, внесении изменений в них и их отмене.

Для этого в обновленном функционале при создании обращения в ЦНАП добавлено новое обязательное поле — «Орган, которому направляется документ».

В этом поле администратор ЦНАП или заказчик строительства может избрать орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет осуществлять рассмотрение документа:

  • Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ);
  • орган государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне, обладающий соответствующими полномочиями по месту расположения объекта.

Также Единая государственная электронная система в сфере строительства будет автоматически проверять правильно ли выбран орган ГАСК в соответствии с адресом объекта. Если нет — система уведомит об этом и подскажет, какой орган может рассматривать документ — соответствующий местный орган ГАСК или ГИАГ.

Что касается представления документов через Дию — как для объектов СС1, так и СС2 — возможность выбирать орган будет реализована в ближайшее время. Работа над обновлением функционала продолжается.

Новый механизм не изменяет базовые правила в сфере строительства и не отнимает полномочия у общин. Органы местного архитектурно-строительного контроля и дальше оказывают соответствующие услуги.

В то же время, заказчики строительства получают дополнительный инструмент защиты своих прав — возможность самостоятельно выбирать, в какой орган обратиться за получением административной услуги: местного органа ГАСК или Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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