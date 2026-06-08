Внимание! Мошенники маскируются под «Дию»

Команда портала «Дия» обнаружила фишинговый сайт, который внешне очень похож на официальный сервис, и уже заблокировала его. Злоумышленники создают ресурсы с доменами, максимально напоминающими настоящую «Дию», чтобы украсть персональные данные украинцев. Об этом сообщила пресс-служба «Дии» на своей официальной странице в Facebook .

На фейковом ресурсе мошенники предлагают пользователям скачать якобы обновленное приложение через браузер. На самом деле такие действия дают преступникам доступ ко всей личной информации на вашем устройстве.

Как не стать жертвой мошенников

Команда «Дии» подчеркивает, что безопасность ваших данных зависит прежде всего от бдительности. Главные правила, которые помогут уберечься:

приложение «Дия» можно скачивать исключительно из официальных магазинов App Store и Google Play;

единственным официальным порталом сервиса является diia.gov.ua;

никогда не переходите по сомнительным ссылкам, полученным в мессенджерах или по электронной почте;

не скачивайте файлы из неизвестных источников, даже если они выглядят как обновление для известных приложений.

Мошенники ежедневно придумывают новые уловки, поэтому критическое мышление и осторожность в интернете остаются лучшей защитой от любых цифровых угроз. Если вы получили сообщение с предложением перейти на непонятный сайт или скачать сторонний файл, лучше сразу удалить такое сообщение и заблокировать отправителя.

Помните, что официальная команда «Дии» никогда не присылает ссылки на скачивание приложений через сторонние ресурсы. Будьте внимательны и проверяйте адрес сайта в браузере перед тем, как вводить какие-либо данные.

Читайте также: ГНС предупредила о мошеннических письмах: что нужно знать плательщикам