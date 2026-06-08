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8 июня 2026, 16:20 Читати українською

Утечка данных Минюста США подставила под удар жертв Эпштейна: расследование Reuters

Министерство юстиции США решило доказать свою приверженность прозрачности и выложило в сеть огромный архив по делу Джеффри Эпштейна. Вместо торжества справедливости получился полный провал: из-за банальной спешки и невнимательности чиновников личные данные пострадавших женщин оказались в открытом доступе. Об этом рассказало издание Reuters.

Міністерство юстиції США вирішило довести свою відданість прозорості та оприлюднило у мережі величезний архів у справі Джеффрі Епштейна.

Более 3 миллионов страниц материалов должны были пролить свет на преступления миллиардера, но на деле стали источником новых бед. В сеть утекли полные имена, домашние адреса, номера телефонов, даты рождения и даже фотографии 177 женщин. Многие из них в то время были еще детьми. Даже когда юристы начали бить тревогу, правительственные сайты продолжали хранить эти данные еще несколько месяцев.

Новый круг ада: оружие и охрана для самозащиты

Для этих женщин публикация правительственных архивов обернулась кошмаром. В адрес фигурировавших в «деле Эпштейна» женщин начали приходить звонки и сообщения с угрозами от троллей и любителей теорий заговора.

Масштабы травли вынудили их радикально изменить свою жизнь. Чтобы чувствовать себя в безопасности, многие были вынуждены покупать электрошокеры, оружие и даже нанимать вооруженную охрану. Теперь они живут в постоянной тревоге, боясь выйти из дома и избегая любой публичности. Полиция в большинстве случаев просто закрывает дела, ведь найти анонимных обидчиков в сети почти невозможно.

Почему чиновники допустили такой провал

Ситуация с утечкой вызвала бурю возмущения, и это понятно. Чиновники пытались оправдаться тем, что просто выполняли закон о прозрачности, но в итоге поставили сухие формальности выше безопасности людей. По сути, сработал эффект бюрократической слепоты: никто из ответственных лиц не удосужился перепроверить, что именно улетает в свободный доступ в интернет.

В результате государственные органы, которые должны были помочь раскрыть преступления Эпштейна и восстановить справедливость, нанесли еще больший вред тем, кто уже стал жертвой насилия. Юристы теперь настаивают на создании специальных комиссий, которые будут вручную проверять каждый файл, прежде чем он попадет в общий доступ.

Сейчас руководство ведомства пытается исправить ситуацию и признает просчеты, но для многих ущерб уже невосполним. Часть пострадавших решила не оставлять это просто так и уже подала коллективный иск против правительства США, а также против компании Google, из-за того, что их данные начали распространяться еще шире.

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Источник: Минфин
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