Главное за среду: доллар и евро резко выросли, МЭА высвободит 400 млн баррелей нефти

Доллар и евро резко подорожали на межбанке

К закрытию межбанка в среду, 11 марта, курс доллара вырос на 37 копеек в покупке и продаже, евро подорожало на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,75−44,23 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,50 грн. По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,14−44,25, евро — 51,35−51,60 грн.

Официальный курс доллара в шаге от 44 гривен