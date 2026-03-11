Главные финансовые новости за среду, 11 марта.
Главное за среду: доллар и евро резко выросли, МЭА высвободит 400 млн баррелей нефти
Доллар и евро резко подорожали на межбанке
К закрытию межбанка в среду, 11 марта, курс доллара вырос на 37 копеек в покупке и продаже, евро подорожало на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,75−44,23 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,50 грн. По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,14−44,25, евро — 51,35−51,60 грн.
Официальный курс доллара в шаге от 44 гривен
Доллар вырос почти до 44 гривен. Такой курс был установлен Нацбанком на четверг, 12 марта. Курс евро наоборот снизился ниже 51 гривны.
НБУ подкрепил кассы банков валютой: сколько запросили валюты
Национальный банк 9−10 марта 2026 года провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банков.
Укрытие в каждом новом доме: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.
МЭА высвободит 400 млн баррелей нефти из-за кризиса в Ормузском проливе
Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает возможность самой масштабной в истории распродажи нефтяных резервов для стабилизации рынка, пострадавшего от военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Предложение призвано компенсировать фактическую блокировку Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.
Комментарии