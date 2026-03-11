НБУ подкрепил кассы банков валютой: сколько запросили валюты

Национальный банк 9−10 марта 2026 года провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Какова цель

Цель операций — поддержать при необходимости наличную валютную ликвидность банков. Решение об их проведении было принято превентивно, учитывая возможные ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии.

На сколько НБУ пополнил банки валютой

9 марта 2026 года:

объявленный объем операций — $100 млн и 80 млн евро;

количество участников — пять банков;

общий объем заявок — четыре заявки на $53,1 млн и четыре заявки на 42 млн евро;

заявки удовлетворены в полном объеме.

10 марта 2026 года:

объявленный объем операций — $100 млн и 35 млн евро;

количество участников — один банк;

общий объем заявки — $20 млн и 10 млн евро;

заявка удовлетворена в полном объеме.

Есть ли у банков запас валюты?

Такой умеренный спрос на операции по подкреплению касс банков наличными иностранной валютой свидетельствует о том, что в настоящее время банки имеют достаточный запас наличной валюты, а потребности в подкреплении ограничены.

Национальный банк готов и в дальнейшем поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объемы соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никоим образом не повлияют на объем международных резервов Украины.

Напомним

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

