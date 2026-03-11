Multi от Минфин
11 марта 2026, 9:43

Укрытие в каждом новом доме: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Укрытие как часть градостроительства

Согласно закону № 4778-IX, наличие защитных сооружений теперь является неотъемлемым условием для ввода объектов в эксплуатацию. Схемы защитных сооружений будут интегрированы непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях — от местного до государственного.

Это означает, что ни один новый жилой комплекс или инфраструктурный объект не сможет получить разрешительные документы без предусмотренного проектом укрытия, отвечающего современным нормам гражданской защиты.

Центры и классы безопасности в общинах

Кроме требований к застройщикам документ создает правовые основы для развития сети современных центров безопасности и специальных классов безопасности в территориальных общинах.

Закон также вводит цифровизацию процессов: учет пожарно-спасательных подразделений и аттестованных аварийных служб будет вестись в электронном формате.

Кроме этого, закон:

  • уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства;
  • призван повысить эффективность работы системы гражданской защиты в особый период;
  • устраняет устаревшие нормы и терминологические несогласованности в законодательстве.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+82
Aldruino
Aldruino
11 марта 2026, 10:11
#
Можна все, що душа забажаєте, будувати там — від бомбосховищ до повністю автономних дрежел електроенергії та підземних паркінгів. Це все одно закладається в кінцеву ціну, за яку платить покупець квартири.
+
0
BatonUA
BatonUA
11 марта 2026, 12:31
#
Особливо «необхідно» у західних областях, або районах далеких від військової і критичної інфраструктур.
+
0
BigBend
BigBend
11 марта 2026, 11:18
#
Держава не має втручатись в приватне.
+
0
kegex
kegex
11 марта 2026, 12:07
#
Рынок сам это может отрегулировать копейкой покупателя. А так + к цене ни за что, в монолитно каркасном доме сейчас подвалы получше любого укрытия будут
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
