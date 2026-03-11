Укрытие в каждом новом доме: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Укрытие как часть градостроительства

Согласно закону № 4778-IX, наличие защитных сооружений теперь является неотъемлемым условием для ввода объектов в эксплуатацию. Схемы защитных сооружений будут интегрированы непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях — от местного до государственного.

Это означает, что ни один новый жилой комплекс или инфраструктурный объект не сможет получить разрешительные документы без предусмотренного проектом укрытия, отвечающего современным нормам гражданской защиты.

Центры и классы безопасности в общинах

Кроме требований к застройщикам документ создает правовые основы для развития сети современных центров безопасности и специальных классов безопасности в территориальных общинах.

Закон также вводит цифровизацию процессов: учет пожарно-спасательных подразделений и аттестованных аварийных служб будет вестись в электронном формате.

Кроме этого, закон: