Укрытие в каждом новом доме: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Укрытие как часть градостроительства
Согласно закону № 4778-IX, наличие защитных сооружений теперь является неотъемлемым условием для ввода объектов в эксплуатацию. Схемы защитных сооружений будут интегрированы непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях — от местного до государственного.
Это означает, что ни один новый жилой комплекс или инфраструктурный объект не сможет получить разрешительные документы без предусмотренного проектом укрытия, отвечающего современным нормам гражданской защиты.
Центры и классы безопасности в общинах
Кроме требований к застройщикам документ создает правовые основы для развития сети современных центров безопасности и специальных классов безопасности в территориальных общинах.
Закон также вводит цифровизацию процессов: учет пожарно-спасательных подразделений и аттестованных аварийных служб будет вестись в электронном формате.
Кроме этого, закон:
- уточняет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере гражданской защиты и градостроительства;
- призван повысить эффективность работы системы гражданской защиты в особый период;
- устраняет устаревшие нормы и терминологические несогласованности в законодательстве.
