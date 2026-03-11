Официальный курс доллара в шаге от 44 гривен

Доллар вырос почти до 44 гривен. Такой курс был установлен Нацбанком на четверг, 12 марта. Курс евро , наоборот, снизился ниже 51 гривны.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 43,98 грн (новый исторический максимум). Это на 12 копеек больше, чем в среду (43,86).

Предыдущий исторический максимум доллара: 43,90 (10.03.26).

Курс евро

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 50,93 грн, что на 11 копеек меньше, чем в среду (51,04).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на четверг: 11,98 грн (в среду курс был 11,99 грн).

