Доллар вырос почти до 44 гривен. Такой курс был установлен Нацбанком на четверг, 12 марта. Курс евро, наоборот, снизился ниже 51 гривны.
Официальный курс доллара в шаге от 44 гривен
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 43,98 грн (новый исторический максимум). Это на 12 копеек больше, чем в среду (43,86).
Предыдущий исторический максимум доллара: 43,90 (10.03.26).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 50,93 грн, что на 11 копеек меньше, чем в среду (51,04).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на четверг: 11,98 грн (в среду курс был 11,99 грн).
