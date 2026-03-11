К закрытию межбанка в среду, 11 марта, курс доллара вырос на 37 копеек в покупке и продаже, евро подорожал на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подорожали на межбанке
|
Открытие 11 марта
|
Закрытие 11 марта
|
Изменения
|
43,82/43,86
|
44,19/44,22
|
37/37
|
50,91/50,94
|
51,21/51,23
|
30/29
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,75−44,23 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,14−44,25, евро — 51,35−51,60 грн.
