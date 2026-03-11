Multi от Минфин
українська
11 марта 2026, 13:34 Читати українською

МЭА выпустит 400 млн баррелей нефти из-за кризиса в Ормузском проливе (обновлено)

Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает возможность самой масштабной в истории распродажи нефтяных резервов для стабилизации рынка, пострадавшего от военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Предложение призвано компенсировать фактическую блокировку Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal 11 марта.

Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает возможность самой масштабной в истории распродажи нефтяных резервов для стабилизации рынка, пострадавшего от военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Беспрецедентные объемы и угроза вето

Инициатива предусматривает выброс на рынок 400 миллионов баррелей нефти. Этот объем более чем в два раза превышает предыдущий рекорд агентства, установленный в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину страны-участницы выпустили 182 миллиона баррелей. Документ был представлен во вторник во время экстренного совещания представителей 32 государств-членов МЭА.

Окончательное решение ожидается в среду, однако для его принятия необходима абсолютная единодушие. Как отмечают чиновники, протест даже одной страны способен заблокировать или существенно отсрочить реализацию плана. Параллельно президент Франции Эмманюэль Макрон проведет видеоконференцию с лидерами стран «Большой семерки» (G7) для обсуждения путей смягчения энергетической ситуации.

Блокада логистики и ценовые шоки

Главной причиной такого шага стало почти полное перекрытие Ормузского пролива — узкого водного пути, соединяющего Персидский залив с мировыми рынками. Из-за угрозы иранских атак на танкеры судоходство по этому маршруту фактически остановилось. Именно подобный сценарий в 1974 году, после арабского нефтяного эмбарго, заставил западные страны создать МЭА для координации защиты своих экономик от рыночных потрясений.

Начиная с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану, нефтяные котировки подскочили на 40%, временно пересекая отметку в $100 за баррель. Во вторник цена снизилась до уровня ниже $84 на фоне ожиданий трейдеров относительно заявлений президента Трампа о вероятной продолжительности конфликта. Однако стоимость производных видов топлива, в частности дизеля, продолжает стремительно расти. Экономисты предупреждают, что длительное удержание высоких цен грозит не только финансовым ударом по водителям, но и разгоном общей инфляции и жесткой коррекцией на фондовом рынке.

Резервы и исторический опыт

По заявлению исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, сделанному в понедельник, страны-участницы в настоящее время хранят 1,2 миллиарда баррелей в государственных стратегических резервах, а также еще 600 миллионов баррелей в виде обязательных коммерческих запасов. По грубым подсчетам агентства, этого объема хватит, чтобы перекрыть около 124 дней потерянных поставок из Персидского залива.

Исторически подобные интервенции имели неоднозначные последствия. В 2022 году два быстрых транша распродаж сначала спровоцировали скачок цен на 20%, поскольку рынок расценил такой шаг как сигнал о более глубоком кризисе, чем ожидалось (хотя впоследствии цены все же пошли на спад). Гораздо более успешным был опыт 1991 года во время подготовки к операции «Буря в пустыне», когда президент Джордж Буш-старший приказал впервые в истории открыть Стратегический нефтяной резерв США одновременно с атакой коалиции на Ирак. Тогда цены упали более чем на 20% в первый же день вмешательства.

Альтернативные маршруты не спасут рынок

Ормузский пролив обычно пропускает около 20 миллионов баррелей нефти в сутки (почти 25% мировой морской торговли и 80% экспорта в Азию). Существующие сухопутные обходные пути — нефтепровод East-West в Саудовской Аравии до Красного моря и трубопровод до порта Фуджейра в ОАЭ — имеют совокупную резервную мощность всего от 3,5 до 5,5 млн баррелей в сутки. Это означает, что около 14,5−16,5 млн баррелей суточного предложения остаются физически заблокированными. Заменить такой колоссальный дефицит силами альтернативной логистики невозможно, а заявленные к распродаже 400 млн баррелей от МЭА исчерпают от 25% до 30% всех имеющихся стратегических запасов Запада.

Обновление: МЭА согласовало продажу 400 млн баррелей нефти из запасов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
