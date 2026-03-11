МЭА выпустит 400 млн баррелей нефти из-за кризиса в Ормузском проливе (обновлено)

Международное энергетическое агентство (МЭА) рассматривает возможность самой масштабной в истории распродажи нефтяных резервов для стабилизации рынка, пострадавшего от военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Предложение призвано компенсировать фактическую блокировку Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal 11 марта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Беспрецедентные объемы и угроза вето

Инициатива предусматривает выброс на рынок 400 миллионов баррелей нефти. Этот объем более чем в два раза превышает предыдущий рекорд агентства, установленный в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину страны-участницы выпустили 182 миллиона баррелей. Документ был представлен во вторник во время экстренного совещания представителей 32 государств-членов МЭА.

Окончательное решение ожидается в среду, однако для его принятия необходима абсолютная единодушие. Как отмечают чиновники, протест даже одной страны способен заблокировать или существенно отсрочить реализацию плана. Параллельно президент Франции Эмманюэль Макрон проведет видеоконференцию с лидерами стран «Большой семерки» (G7) для обсуждения путей смягчения энергетической ситуации.

Блокада логистики и ценовые шоки

Главной причиной такого шага стало почти полное перекрытие Ормузского пролива — узкого водного пути, соединяющего Персидский залив с мировыми рынками. Из-за угрозы иранских атак на танкеры судоходство по этому маршруту фактически остановилось. Именно подобный сценарий в 1974 году, после арабского нефтяного эмбарго, заставил западные страны создать МЭА для координации защиты своих экономик от рыночных потрясений.

Начиная с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по Ирану, нефтяные котировки подскочили на 40%, временно пересекая отметку в $100 за баррель. Во вторник цена снизилась до уровня ниже $84 на фоне ожиданий трейдеров относительно заявлений президента Трампа о вероятной продолжительности конфликта. Однако стоимость производных видов топлива, в частности дизеля, продолжает стремительно расти. Экономисты предупреждают, что длительное удержание высоких цен грозит не только финансовым ударом по водителям, но и разгоном общей инфляции и жесткой коррекцией на фондовом рынке.

Резервы и исторический опыт

По заявлению исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, сделанному в понедельник, страны-участницы в настоящее время хранят 1,2 миллиарда баррелей в государственных стратегических резервах, а также еще 600 миллионов баррелей в виде обязательных коммерческих запасов. По грубым подсчетам агентства, этого объема хватит, чтобы перекрыть около 124 дней потерянных поставок из Персидского залива.

Исторически подобные интервенции имели неоднозначные последствия. В 2022 году два быстрых транша распродаж сначала спровоцировали скачок цен на 20%, поскольку рынок расценил такой шаг как сигнал о более глубоком кризисе, чем ожидалось (хотя впоследствии цены все же пошли на спад). Гораздо более успешным был опыт 1991 года во время подготовки к операции «Буря в пустыне», когда президент Джордж Буш-старший приказал впервые в истории открыть Стратегический нефтяной резерв США одновременно с атакой коалиции на Ирак. Тогда цены упали более чем на 20% в первый же день вмешательства.

Альтернативные маршруты не спасут рынок

Ормузский пролив обычно пропускает около 20 миллионов баррелей нефти в сутки (почти 25% мировой морской торговли и 80% экспорта в Азию). Существующие сухопутные обходные пути — нефтепровод East-West в Саудовской Аравии до Красного моря и трубопровод до порта Фуджейра в ОАЭ — имеют совокупную резервную мощность всего от 3,5 до 5,5 млн баррелей в сутки. Это означает, что около 14,5−16,5 млн баррелей суточного предложения остаются физически заблокированными. Заменить такой колоссальный дефицит силами альтернативной логистики невозможно, а заявленные к распродаже 400 млн баррелей от МЭА исчерпают от 25% до 30% всех имеющихся стратегических запасов Запада.

Обновление: МЭА согласовало продажу 400 млн баррелей нефти из запасов.