Главное за понедельник: доллар по 44 грн, нефть $120, DDoS-атака на Ощад

Доллар на межбанке впервые достиг 44 гривен — исторический максимум

На межбанковском рынке доллар США обновил рекорд, достигнув 43,97−44,00 грн, тогда как евро торгуется на уровне 50,9056−50,9228 грн. Это усиливает давление на импортеров, которые уже ориентируются на курс свыше 45 грн, что может привести к росту цен на товары и услуги.

МВФ предупреждает о глобальной инфляции из-за блокады Ормузского пролива

Военный конфликт на Ближнем Востоке, включая удары США и Израиля по Ирану с ликвидацией Али Хаменеи, привел к блокаде пролива Корпусом стражей исламской революции, парализовав 90% трафика и подняв цены на нефть до $120 за баррель. МВФ прогнозирует ускорение инфляции на 40 базисных пунктов при 10% росте энергоносителей, с риском экономического спада для зависимых стран, как Япония (90% импорта нефти из региона). Страны ОАЭ, Кувейт и Ирак сократили добычу, что требует от правительств формирования стратегических резервов.

Гривна обвалилась: доллар бьет новые рекорды

9 марта официальный курс доллара от НБУ достиг 43,90 грн, а на межбанке — 43,96/43,99 грн, обновив исторический максимум. Евро вырос до 50,71 грн официально и 50,89/50,91 грн на рынке. Эта девальвация может усилить инфляционное давление и негативно повлиять на экономическую стабильность Украины.

Nasdaq и Kraken запускают торговлю токенизированными акциями на блокчейне

Nasdaq в партнерстве с криптоплатформой Kraken готовит запуск торговли токенизированными акциями, с полноценным стартом в начале 2027 года после одобрения SEC. Цифровые аналоги акций (например, Nvidia или Tesla) будут иметь идентичные права, оптимизированное управление через блокчейн и дистрибуцию в Европе и глобально. Акции Nasdaq упали на 2,77% на фоне новостей, а проект, подкрепленный GENIUS Act 2025, обещает снижение расходов и круглосуточную торговлю в традиционных финансах.

DDoS-атака на Ощадбанк: онлайн-сервисы временно недоступны

9 марта около 10 утра Ощадбанк зафиксировал DDoS-атаку, активировал протоколы безопасности и отключил серверы для проверки. Банк обещает восстановить электронные услуги в течение часа, обеспечивая приоритет безопасности клиентов. Это привело к временной недоступности онлайн-сервисов, но не повлияло на другие операции.