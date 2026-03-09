Nasdaq и Kraken готовятся запустить торговлю токенизированными акциями

Nasdaq объединяет усилия с криптовалютной платформой Kraken для разработки инфраструктуры торговли токенизированными версиями акций. Новый механизм, полноценный запуск которого ожидается в начале 2027 года, требует окончательного согласования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает The Wall Street Journal 9 марта.

Новый формат корпоративного управления и дистрибуции

Компания Nasdaq (чьи собственные акции на фоне новостей просели на 2,77%) анонсировала совместный план с Kraken и компаниями-эмитентами по выпуску цифровых аналогов ценных бумаг. Официально заявленный фокус инициативы — оптимизация корпоративного управления. Блокчейн-инструменты якобы должны упростить или автоматизировать такие процессы, как голосование по доверенности и выплата дивидендов.

Владельцы токенизированных долей получат идентичные права с теми инвесторами, которые владеют традиционными базовыми ценными бумагами. Инициатива открыта для всех эмитентов, даже тех, которые не находятся в листинге Nasdaq. Роль биржи Kraken сводится к функциям партнера по дистрибуции: она должна обеспечить доступ к токенизированным акциям в соотношении один к одному для своих клиентов в Европе и на глобальном рынке.

Гибридная торговля: ожидание разрешения регулирующего органа

Этот шаг является развитием сентябрьской заявки Nasdaq в SEC. План предусматривает, что инвесторы получат возможность торговать высоколиквидными бумагами (такими как акции Nvidia или Tesla) в двух форматах одновременно: как традиционными бумагами, так и в виде токенов на базе блокчейна (цифрового реестра, лежащего в основе криптовалют).

Обе версии активов будут привязаны к одинаковому идентификационному номеру (CUSIP) для обеспечения их взаимозаменяемости, а клиринг и расчеты по сделкам традиционно будут проходить через централизованную Депозитарную трастовую компанию (Depository Trust). Проект до сих пор ожидает окончательного одобрения от SEC.

Легализация цифрового доллара и борьба за комиссии

Сторонники криптоиндустрии давно продвигают идею, что блокчейн способен реформировать архаичные системы традиционных финансов благодаря круглосуточным торгам (24/7), почти мгновенным расчетам и снижению затрат на посредников. Однако предыдущие попытки создания токенизированных акций сталкивались с жесткой критикой: такие инструменты работали как суррогатные синтетические деривативы, не предоставляя реальных экономических или управленческих прав и имея отклонение от цены базового актива (tracking error).

Ситуация изменилась в июле 2025 года, когда администрация Дональда Трампа на фоне своей открытой поддержки цифровых активов подписала закон о стейблкоинах (GENIUS Act). Этот документ создал первую федеральную нормативную базу для цифровых долларов, что стало сигналом для крупного капитала активизировать поглощение индустрии.

В начале 2026 года главный конкурент Nasdaq — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — также анонсировала создание площадки для торговли токенизированными ценными бумагами.