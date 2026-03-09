Nasdaq и Kraken готовятся запустить торговлю токенизированными акциями

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 марта 2026, 17:11 Читати українською

Nasdaq и Kraken готовятся запустить торговлю токенизированными акциями

Nasdaq объединяет усилия с криптовалютной платформой Kraken для разработки инфраструктуры торговли токенизированными версиями акций. Новый механизм, полноценный запуск которого ожидается в начале 2027 года, требует окончательного согласования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает The Wall Street Journal 9 марта.

Nasdaq объединяет усилия с криптовалютной платформой Kraken для разработки инфраструктуры торговли токенизированными версиями акций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый формат корпоративного управления и дистрибуции

Компания Nasdaq (чьи собственные акции на фоне новостей просели на 2,77%) анонсировала совместный план с Kraken и компаниями-эмитентами по выпуску цифровых аналогов ценных бумаг. Официально заявленный фокус инициативы — оптимизация корпоративного управления. Блокчейн-инструменты якобы должны упростить или автоматизировать такие процессы, как голосование по доверенности и выплата дивидендов.

Владельцы токенизированных долей получат идентичные права с теми инвесторами, которые владеют традиционными базовыми ценными бумагами. Инициатива открыта для всех эмитентов, даже тех, которые не находятся в листинге Nasdaq. Роль биржи Kraken сводится к функциям партнера по дистрибуции: она должна обеспечить доступ к токенизированным акциям в соотношении один к одному для своих клиентов в Европе и на глобальном рынке.

Гибридная торговля: ожидание разрешения регулирующего органа

Этот шаг является развитием сентябрьской заявки Nasdaq в SEC. План предусматривает, что инвесторы получат возможность торговать высоколиквидными бумагами (такими как акции Nvidia или Tesla) в двух форматах одновременно: как традиционными бумагами, так и в виде токенов на базе блокчейна (цифрового реестра, лежащего в основе криптовалют).

Обе версии активов будут привязаны к одинаковому идентификационному номеру (CUSIP) для обеспечения их взаимозаменяемости, а клиринг и расчеты по сделкам традиционно будут проходить через централизованную Депозитарную трастовую компанию (Depository Trust). Проект до сих пор ожидает окончательного одобрения от SEC.

Легализация цифрового доллара и борьба за комиссии

Сторонники криптоиндустрии давно продвигают идею, что блокчейн способен реформировать архаичные системы традиционных финансов благодаря круглосуточным торгам (24/7), почти мгновенным расчетам и снижению затрат на посредников. Однако предыдущие попытки создания токенизированных акций сталкивались с жесткой критикой: такие инструменты работали как суррогатные синтетические деривативы, не предоставляя реальных экономических или управленческих прав и имея отклонение от цены базового актива (tracking error).

Ситуация изменилась в июле 2025 года, когда администрация Дональда Трампа на фоне своей открытой поддержки цифровых активов подписала закон о стейблкоинах (GENIUS Act). Этот документ создал первую федеральную нормативную базу для цифровых долларов, что стало сигналом для крупного капитала активизировать поглощение индустрии.

В начале 2026 года главный конкурент Nasdaq — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — также анонсировала создание площадки для торговли токенизированными ценными бумагами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами