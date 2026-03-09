МВФ предупреждает о разгоне глобальной инфляции из-за паралича 90% трафика в Ормузском проливе

Длительный военный конфликт на Ближнем Востоке создает беспрецедентные риски для мировой экономики. Блокировка ключевых логистических маршрутов и скачок цен на нефть уже вынуждают страны сокращать добычу, в то время как Международный валютный фонд прогнозирует неизбежное ускорение инфляции на фоне экономического спада. Об этом сообщает Bloomberg 9 марта.

Нефтяной коллапс

На фоне эскалации боевых действий и проблем с энергетической инфраструктурой стоимость нефти в понедельник приблизилась к отметке $120 за баррель, хотя впоследствии несколько скорректировалась. Фактическое перекрытие Ормузского пролива привело к обвалу судоходного трафика через него на 90%. Из-за стремительного заполнения доступных нефтехранилищ Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт в воскресенье были вынуждены присоединиться к Ираку в решении о чрезвычайном сокращении объемов добычи нефти.

Этот морской маршрут имеет критическое значение: через него проходит около пятой части глобальных поставок нефти и торговли сжиженным природным газом (СПГ). Для азиатского региона пролив обеспечивает примерно половину всего нефтяного импорта и четверть импорта СПГ.

Прогнозы МВФ и политические заявления

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время симпозиума в Токио подчеркнула, что продолжающийся кризис гарантированно ударит по рынкам и потребует от политиков адаптации к новым реалиям. По расчетам фонда, если цены на энергоносители вырастут на 10% и продержатся на этом уровне в течение года, это приведет к ускорению глобальной инфляции на 40 базисных пунктов и затормозит экономический рост. Более подробную аналитику МВФ планирует обнародовать в апрельском отчете World Economic Outlook. Георгиева призвала правительства формировать резервы и инвестировать в устойчивые институты, чтобы подготовиться к «немыслимому», ведь новые макроэкономические шоки могут возникнуть даже после формального завершения боевых действий.

В то же время президент США Дональд Трамп прокомментировал ценовой скачок в своей социальной сети Truth Social. Он назвал краткосрочные колебания «очень небольшой ценой» и безапелляционно заявил, что цены быстро упадут, «когда закончится уничтожение иранской ядерной угрозы».

Уязвимость Японии к макроэкономическим шокам

Особенно остро последствия кризиса ощущает Япония. Трафик через Ормузский пролив формирует почти 60% ее нефтяных и 11% газовых поставок. В целом японская экономика зависит от Ближнего Востока на 90% в вопросах импорта нефти. Комбинация сверхдорогих сырьевых товаров и слабой национальной валюты (иены) создает для Токио прямой риск стагфляции. Этот шок может заставить японское правительство экстренно увеличить фискальные расходы, одновременно затрудняя попытки центрального банка нормализовать монетарную политику. «Вы имеете контроль над своей внутренней политикой. Вы можете подготовить свой дом к тому, чтобы противостоять этим шокам», — подытожила Георгиева, перекладывая ответственность на национальные правительства.

Иранская блокада и военная эскалация

Переоценка рисков, о которой говорят в МВФ, является следствием беспрецедентного военного столкновения на Ближнем Востоке, начавшегося в конце февраля 2026 года. По данным международных агентств, США и Израиль нанесли серию скоординированных ударов по территории Ирана, в результате которых был ликвидирован Верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил проход судов, связанных с западными странами, и фактически заблокировал судоходство в Ормузском проливе, атакуя коммерческие танкеры беспилотниками и ракетами. Паника на сырьевых рынках привела к тому, что нефть марки Brent не просто пробила отметку в $100 за баррель, а на пике достигала $120. США уже объявили о намерении привлечь военные корабли для эскортирования танкеров, однако международные морские страховщики массово отменяют покрытие для судов в этом регионе, что делает логистический паралич затяжным.