Курс доллара США достиг новых вершин в понедельник, 9 марта. НБУ впервые установил курс американской валюты на уровне 43,90 грн, а на межбанке, как свидетельствуют данные торгов, доллар также вырос до исторического максимума.
Гривна резко упала: доллар обновляет исторические вершины
|
Открытие 9 марта
|
Закрытие 9 марта
|
Изменения
|
43,68/43,71
|
43,96/43,99
|
28/28
|
50,52/50,54
|
50,89/50,91
|
37/37
Официальный курс: доллар — 43,90 грн (новый исторический максимум), евро — 50,71 грн.
Средний курс в банках: 43,55−44,05 грн/доллар, 50,40−51,15 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 44,00−44,15, евро — 51,15−51,40 грн.
