9 марта около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены. Об этом говорится в сообщении банка.
DDoS-атака на Ощадбанк: электронные сервисы не работают
Что известно
«Продолжается техническая проверка всех систем. В ближайшее время все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме.
Извиняемся за неудобства. Работаем ради вашей безопасности", — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
Комментарии - 2