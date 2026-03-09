Multi от Минфин
українська
9 марта 2026, 16:11

Доллар на межбанковских торгах в Украине впервые достиг 44 гривен

Межбанковский валютный рынок Украины зафиксировал беспрецедентный скачок курса иностранных валют. Американский доллар вплотную приблизился к отметке 44 гривны, обновив исторический максимум, тогда как евро торгуется почти по 51 гривне.

Межбанковский валютный рынок Украины зафиксировал беспрецедентный скачок курса иностранных валют.

Рекордные котировки: доллар и евро на пике

Торговая сессия на межбанке ознаменовалась новым витком девальвации национальной валюты. Рабочий диапазон котировок американского доллара установился на уровне 43,97−44,00 грн. Эти показатели официально фиксируют новый исторический максимум стоимости валюты в Украине. Европейская валюта также демонстрирует стабильно высокую динамику: торги по евро проходят в коридоре 50,9056−50,9228 грн.

Ценовое давление: как реагирует бизнес

Стремительное обесценивание гривны напрямую влияет на ценообразование на потребительском рынке. Бизнес уже сейчас закладывает в стоимость своих товаров значительно более высокие курсовые риски, готовясь к дальнейшему падению национальной валюты. По словам аналитика Андрея Шевчишина, импортеры ориентируются на курс продаж на уровне более 45 гривен.

Эксперт предупреждает: «Импортеры держат курс продаж на 45+ грн, и чем доллар ближе к этой отметке, тем активнее они будут пересматривать свои ценники. Мы уже близки к этому».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
+26
zevs1
zevs1
9 марта 2026, 16:28
#
Ждём экспертов по данному вопросу, как рост курса доллара США по отношению к другим положительно влияет на экономику Украины и остальных стран,
В первых рядах ждём С, Фурса, а там уже все остальные подтянутся.
+
+45
lider2000
lider2000
9 марта 2026, 17:00
#
А говорили , что будет доллар по 45 , будет война и т. д. Видите ничего єтого нет.
+
0
LSD75
LSD75
9 марта 2026, 17:17
#
По 44 и ещё не вечер, а что войны нет? Или война для вас это ядерная война???)
