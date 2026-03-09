Межбанковский валютный рынок Украины зафиксировал беспрецедентный скачок курса иностранных валют. Американский доллар вплотную приблизился к отметке 44 гривны, обновив исторический максимум, тогда как евро торгуется почти по 51 гривне.
Доллар на межбанковских торгах в Украине впервые достиг 44 гривен
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рекордные котировки: доллар и евро на пике
Торговая сессия на межбанке ознаменовалась новым витком девальвации национальной валюты. Рабочий диапазон котировок американского доллара установился на уровне 43,97−44,00 грн. Эти показатели официально фиксируют новый исторический максимум стоимости валюты в Украине. Европейская валюта также демонстрирует стабильно высокую динамику: торги по евро проходят в коридоре 50,9056−50,9228 грн.
Ценовое давление: как реагирует бизнес
Стремительное обесценивание гривны напрямую влияет на ценообразование на потребительском рынке. Бизнес уже сейчас закладывает в стоимость своих товаров значительно более высокие курсовые риски, готовясь к дальнейшему падению национальной валюты. По словам аналитика Андрея Шевчишина, импортеры ориентируются на курс продаж на уровне более 45 гривен.
Эксперт предупреждает: «Импортеры держат курс продаж на 45+ грн, и чем доллар ближе к этой отметке, тем активнее они будут пересматривать свои ценники. Мы уже близки к этому».
Комментарии - 3
В первых рядах ждём С, Фурса, а там уже все остальные подтянутся.