2 марта 2026, 20:00

Главное за понедельник: мелкие бумажные гривны вывели из обращения, война в Иране возвращает мир к доллару

Главные финансовые новости за понедельник, 2 марта.

Главные финансовые новости за понедельник, 2 марта.

Бумажные 1, 2, 5 и 10 грн с 2 марта полностью выводятся из обращения

С сегодняшнего дня (2 марта 2026 года) банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003—2007 годов теряют статус законного платежного средства. Торговые сети, услуги и банки больше не будут принимать эти купюры для расчетов — замена на металлические монеты. Обмен бесплатный и безлимитный: в любом банке до 26 февраля 2027 года, в системно важных — до 28 февраля 2029 года, в НБУ — бессрочно.

Геополитический кризис в Иране: акции падают, нефть и доллар стремительно растут

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке (Иран) мировые рынки отступают от риска: азиатские акции -1,6%, европейские -2,3%, фьючерсы США -1,3%. Нефть подскочила на 8% до более 78 долл./баррель (из-за угрозы Ормузского пролива), золото +2% до 5380 долл./унция, индекс доллара +0,5%. Аналитики прогнозируют длительную волатильность, рост инфляции и рекомендацию откладывать покупки акций до стабилизации.

Война с Ираном возвращает мир к доллару — гривна под давлением

На фоне иранского кризиса доллар укрепляется как безопасный актив: евро -0,8%, фунт -1%, нефть приближается к 80 долл./баррель. Для Украины это означает давление на курс гривны, рост цен на топливо и снижение маржи аграриев, а также перераспределение инвестиций в долларовые активы и золото.

Гетманцев призвал украинцев доносить на теневой бизнес — данные передадут правоохранителям

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев призвал сообщать ему о фактах уклонения от налогов и теневых схемах — вся информация поступает в правоохранительные органы. Проект «Распаковки» уже вывел из тени миллиарды гривен, которые пошли в бюджет на оборону. Публичность заставляет часть бизнеса самостоятельно исправлять ситуацию и переходить на прозрачную работу.

Украина получит от МВФ $8,1 млрд, но отдаст $9,2 млрд: чистый отток $1,1 млрд

По новой программе EFF (2026−2029) Украина получит 8,107 млрд долл. от МВФ, но выплатит 9,238 млрд (старый долг + проценты и комиссии по новому). Чистый отток составит 1,131 млрд долл. — это означает, что программа преимущественно рефинансирует старые обязательства. Аналитики Concorde Capital: главная ценность — «двери» к десяткам миллиардов помощи от ЕС, США и Всемирного банка.

