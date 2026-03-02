Украина отдаст МВФ больше, чем получит: аналитики

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 марта 2026, 15:27 Читати українською

Украина отдаст МВФ больше, чем получит: аналитики

В течение следующих четырех лет финансовые отношения между нашим государством и Международным валютным фондом превратятся в своеобразный взаимозачет, по итогам которого государственный бюджет потратит более миллиарда долларов. Новое соглашение о расширенном финансировании фактически будет служить инструментом для погашения старых долгов перед этой же организацией, не принося стране прямой чистой прибыли от траншей. Об этом сообщают украинские финансовые аналитики со ссылкой на меморандум МВФ.

В течение следующих четырех лет финансовые отношения между нашим государством и Международным валютным фондом превратятся в своеобразный взаимозачет, по итогам которого государственный бюджет потратит более миллиарда долларов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Математика долгов: куда уйдут миллиарды

Согласно прогнозу на период 2026—2029 годов, общая сумма выплат Украины в пользу Фонда достигнет 9,238 млрд долларов. Наибольшая нагрузка — более 87% (или 8,102 млрд долларов) — приходится на обслуживание уже имеющихся обязательств по предыдущим программам. Еще 1,136 млрд долларов придется уплатить в качестве процентов и комиссий уже в рамках новых договоренностей.

Вместо этого прогнозные поступления от кредитора ожидаются исключительно по новой программе и составляют 8,107 млрд долларов. Сопоставление этих цифр фиксирует отрицательное сальдо: государство должно отдать на 1,131 млрд долларов больше, чем получит от Фонда. Чтобы покрыть этот чистый отток капитала, правительству придется привлекать ресурсы из других источников или использовать золотовалютные резервы Национального банка.

Оценка экспертов: кредит для закрытия кредита

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что такая конфигурация выплат была ожидаемой.

«Сумма ожидаемых займов от МВФ по новой программе EFF (2026−2029) подозрительно близка к сумме обязательств по выплатам Украиной в пользу МВФ в течение тех же лет. Но с учетом того, что мы еще будем платить проценты по новым кредитам, то за следующие четыре года мы заплатим в пользу МВФ больше, чем получим. В лучшем случае на 1,13 млрд долларов больше», — отмечает эксперт.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин призывает смотреть на ситуацию шире, ведь математика прямых расчетов с Фондом не отражает полной экономической картины.

«Кредит для закрытия предыдущего кредита, но это только по расчетам с самим Фондом, а если смотреть, что программа с МВФ открывает путь для получения других средств — то ситуация уже не такая однозначная», — подчеркивает аналитик.

Эффект мультипликатора от программ МВФ

Международный валютный фонд традиционно выполняет для Украины роль финансового «маяка». Его кредитные программы редко существуют в вакууме; их главная цель — подтвердить для других международных партнеров и инвесторов, что страна проводит адекватную макроэкономическую политику. Наличие активного соглашения с МВФ является обязательным базовым условием (так называемым структурным маркером) для разблокирования десятков миллиардов долларов макрофинансовой помощи от Европейского Союза в рамках многолетней программы Ukraine Facility, стабильного получения грантов от США, а также льготных кредитов от Всемирного банка и других международных финансовых институтов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
2 марта 2026, 16:21
#
Який ще «чистий прибуток» від кредиту? Власне, вся кредитна система так працює — віддати більше, ніж отримав. А потім зайняти ще. В цьому якби і є суть заробітку фінансових організацій. І так, більшість країн живе в борг. Це суть поточної економічної моделі світу — жити в борг.
Але є велике АЛЕ — треба враховувати інфляцію валют та внутрішні грошові потоки, які генерують ВВП завдяки цим кредитам. Тому, тут дуже комплексне питання
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами