Украина отдаст МВФ больше, чем получит: аналитики

В течение следующих четырех лет финансовые отношения между нашим государством и Международным валютным фондом превратятся в своеобразный взаимозачет, по итогам которого государственный бюджет потратит более миллиарда долларов . Новое соглашение о расширенном финансировании фактически будет служить инструментом для погашения старых долгов перед этой же организацией, не принося стране прямой чистой прибыли от траншей. Об этом сообщают украинские финансовые аналитики со ссылкой на меморандум МВФ.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Математика долгов: куда уйдут миллиарды

Согласно прогнозу на период 2026—2029 годов, общая сумма выплат Украины в пользу Фонда достигнет 9,238 млрд долларов. Наибольшая нагрузка — более 87% (или 8,102 млрд долларов) — приходится на обслуживание уже имеющихся обязательств по предыдущим программам. Еще 1,136 млрд долларов придется уплатить в качестве процентов и комиссий уже в рамках новых договоренностей.

Вместо этого прогнозные поступления от кредитора ожидаются исключительно по новой программе и составляют 8,107 млрд долларов. Сопоставление этих цифр фиксирует отрицательное сальдо: государство должно отдать на 1,131 млрд долларов больше, чем получит от Фонда. Чтобы покрыть этот чистый отток капитала, правительству придется привлекать ресурсы из других источников или использовать золотовалютные резервы Национального банка.

Оценка экспертов: кредит для закрытия кредита

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что такая конфигурация выплат была ожидаемой.

«Сумма ожидаемых займов от МВФ по новой программе EFF (2026−2029) подозрительно близка к сумме обязательств по выплатам Украиной в пользу МВФ в течение тех же лет. Но с учетом того, что мы еще будем платить проценты по новым кредитам, то за следующие четыре года мы заплатим в пользу МВФ больше, чем получим. В лучшем случае на 1,13 млрд долларов больше», — отмечает эксперт.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин призывает смотреть на ситуацию шире, ведь математика прямых расчетов с Фондом не отражает полной экономической картины.

«Кредит для закрытия предыдущего кредита, но это только по расчетам с самим Фондом, а если смотреть, что программа с МВФ открывает путь для получения других средств — то ситуация уже не такая однозначная», — подчеркивает аналитик.

Эффект мультипликатора от программ МВФ

Международный валютный фонд традиционно выполняет для Украины роль финансового «маяка». Его кредитные программы редко существуют в вакууме; их главная цель — подтвердить для других международных партнеров и инвесторов, что страна проводит адекватную макроэкономическую политику. Наличие активного соглашения с МВФ является обязательным базовым условием (так называемым структурным маркером) для разблокирования десятков миллиардов долларов макрофинансовой помощи от Европейского Союза в рамках многолетней программы Ukraine Facility, стабильного получения грантов от США, а также льготных кредитов от Всемирного банка и других международных финансовых институтов.