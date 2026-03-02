Гетманцев призвал сообщать ему о работающих в тени, чтобы передавать данные правоохранителям

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в очередной раз отметил ключевой принцип детенизации экономики: публичность и открытость являются самым эффективным оружием против теневых схем.

Что предлагает Гетманцев

«Тень боится света, боится публичности. Это наша общая сила в борьбе с ней», — подчеркнул он, комментируя результаты инициативы «распаковки».

По словам Гетманцева, выведенные из тени миллиарды гривен — это дополнительные поступления в государственный бюджет и прямой финансовый ресурс для сектора безопасности и обороны страны.

Он также ответил на часто задаваемый вопрос «Что дальше?». Вся информация о зафиксированных фактах нарушений передается правоохранительным органам, которые проводят расследование и предоставляют правовую квалификацию соответствующим действиям.

В то же время публичность уже дает результат: часть бизнесов, упомянутых в материалах, самостоятельно обращается за разъяснениями по поводу исправления ситуации. Ответ остается неизменным — работать прозрачно, без схем уклонения от налогообложения.

Гетманцев подчеркнул, что его команда открыта к диалогу с бизнесом и призывает общество приобщаться к детенизации экономики: сообщать о фактах нарушений, публично объяснять ущерб схемам для государства и поддерживать расследование.

«Ваше неравнодушие — это тоже оружие против тени», — подытожил он.