Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен с сегодняшнего дня выводятся из обращения

Национальная финансовая система окончательно прощается с мелкими бумажными деньгами: банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, выпущенные в период с 2003 по 2007 год, полностью теряют статус законного платежного средства. Со 2 марта 2026 года их место займут соответствующие оборотные металлические монеты. Об этом сообщал Национальный банк Украины.

Запрет на расчеты и новые правила

В соответствии с новыми нормативами, торговые сети, предприятия сферы услуг и финансовые учреждения обязаны прекратить прием этих устаревших бумажных денег для оплаты товаров, услуг или проведения любых платежных операций. Для повседневных наличных расчетов их использовать запрещено.

Где и как обменять устаревшие деньги

Чтобы население не потеряло собственные средства, предусмотрен длительный и абсолютно бесплатный период для обмена изношенных купюр на монеты или банкноты более высоких номиналов. Процедура не имеет ограничений по сумме и будет проходить по следующему графику:

В отделениях любого украинского банка обмен будет доступен в течение одного года — до 26 февраля 2027 года включительно.

В системно важных уполномоченных учреждениях (АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк» и АО «ПУМБ») клиенты будут иметь три года — до 28 февраля 2029 года включительно.

Непосредственно в Национальном банке услуга будет предоставляться бессрочно.

Почему государство отказывается от бумаги?

Главной причиной такого шага является существенная физическая изношенность купюр, которые находятся в обращении уже почти 23 года (из которых последние восемь — параллельно с металлическими аналогами). Мелкие бумажные деньги почти исчезли из касс магазинов из-за своего короткого жизненного цикла — в среднем такая банкнота становится непригодной уже через 2,5 года. Для сравнения, продолжительность использования металлической монеты достигает от 20 до 25 лет.

Изъятие происходило постепенно: отказ от бумажных одной и двух гривен начался еще в октябре 2020 года, а пятерок и десяток — с января 2023-го. Соответствующие металлические монеты для расчетов вводились поэтапно в течение 2018−2020 годов.