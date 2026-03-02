На фоне войны с Ираном мир возвращается к доллару: что это значит для гривны

Евро улетает вниз 0,8%, фунт почти на 1% вниз. Мир возвращается к доллару , потому что на фоне коррекции фондовых площадок нужно где-то парковать деньги. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост цен на нефть

«Мы все утром посмотрели на нефть, которая полетела почти до 80 долл., но не закрепилась выше, потому что рынок пока закладывает ограниченную по времени операцию, и радуется, что Ормузский пролив не заблокирован», — пишет эксперт.

Реакция европейских валют

«Но посмотрите на реакцию европейских валют. Евро летит вниз 0,8%, фунт почти на 1% вниз. Мир возвращается к доллару, потому как я писал выше, на фоне коррекции фондовых площадок нужно где-то парковать деньги. Кроме золота и серебра, это американские облигации или просто деньги на счетах.

Для украинского рынка это значит переоценка евро (умеренно вниз) и подтягивание доллара вверх. По крайней мере, утром межбанк пошел по доллару на 43,26 грн. Аграриев жалко. Входить в новый сезон с рекордными ценами нефти и топлива — это боль. Которая существенно будет давить на маржинальность агробизнеса", — подытожил он.